Aluvidal destaca la importancia de la instalación para el correcto aislamiento de las ventanas en el tiempo

martes, 13 de noviembre de 2018, 16:49 h (CET) Calidad de producto y profesionalidad en la instalación han sido las claves del crecimiento de la empresa durante sus 15 años de existencia Aluvidal, empresa familiar dedicada a la carpintería de aluminio, cortes y mecanizados de perfilería industrial, cuenta ya con más de 15 años de experiencia en el sector. Y es que gracias a su servicio de instalación, mantenimiento y reparación permite a sus clientes conservar como el primer día las ventanas de aluminio.

El aluminio es un material muy resistente, que mantiene sus cualidades con el paso del tiempo. Sin embargo, si no se realiza una correcta puesta en obra durante la instalación de la ventana, habrá problemas de aislamiento, a pesar de la calidad del cerramiento.

La junta entre la ventana y el premarco tiene que garantizar las prestaciones del cerramiento en cuanto a permeabilidad al aire y estanqueidad al agua. Hay que tener en cuenta que si no se sellan correctamente los huecos que quedan cuando se coloca una ventana, habrá movimientos de aire que terminarán en el interior de la viviendas, por ejemplo a través de ranuras mal selladas o por el recogedor de la persiana. Para evitar estas pérdidas de aislamiento generadas por corrientes de aire, es necesario rellenar todos los huecos perfectamente durante la colocación de la ventana con un elemento aislante adecuado como espumas de poliuretano, conformadas o lanas minerales. De esta manera, no solo se consigue un aislamiento térmico sino también acústico, evitando que se creen puentes.

Y es que la mala colocación de la ventana puede conllevar pérdidas energéticas en torno al 13 %, generación de corrientes de aire, reducciones de aislamiento acústico de 3 y 5 Db o aparición de moho y condensaciones, entre otros.

Finalmente, también hay que destacar la importancia de la calidad de los materiales empleados en la fabricación del cerramiento. Por ello, Aluvidal ofrece soluciones en aluminio, un material que por su alta resistencia permite fabricar ventanas con menor sección vista, aportando así mayor luminosidad a las estancias. Además, gracias a su resistencia e inalterabilidad, no tiene limitaciones de tamaños, formas o pesos; tampoco en cuanto a acabados ya que ofrece una gran variedad de posibilidades de colores y acabados (lacados, anodizados, imitación madera, texturados, metalizados…).

Por todo esto, Aluvidal cuenta con carpinteros experimentados y especializados en aluminio y metálica que dan una respuesta correcta a las demandas de solución, instalación y mantenimiento que necesitan sus clientes.

