Los top 10 remedios naturales más valorados, según estudio realizado por tiendas.com

Existe una tendencia la alza por recuperar remedios naturales de las abuelas y de los ancestros. Estudios elaborados con las búsquedas realizadas en el comparador de precios y productos tiendas.com han venido a corroborar esta tendencia Diferentes estudios elaborados con los resultados de búsquedas, de los últimos meses, del buscador y comparador de precios y productos tiendas.com , han venido a determinar que los top 10 mejores remedios naturales más buscados son:

Bolsita de té o de manzanilla, para el público inglés y el español respectivamente, sumergida en agua hirviendo durante menos de un minuto, y posteriormente enfriada en el frigorífico. Una vez que esté frío, colocar sobre los párpados hinchados y cansados ​​durante 5 a 15 minutos.

Mezclar un huevo y un plátano para aplicar sobre el cabello, el que la fruta sea ecológica u orgánico es a gusto del consumidor. Dejar actuar durante 10 a 30 minutos, cuanto más tiempo mejor. Lavar según la rutina habitual.

Para obtener unos labios brillantes, calentar una cucharadita de aceite de coco. Añadir 4 frambuesas rojas. Mezclar hasta que esté suave la mezcla. Refrigerar hasta que esté firme, y aplicar de forma suave sobre los labios. María José Capdepón CCO de tiendas.com ha declarado que: "El aceite de coco es un producto muy valorado y utilizado en productos de belleza debido al ácido láurico que contiene, y que produce un efecto antibacteriano que protege a la piel de gérmenes, bacterias y hongos. Regula activamente el equilibrio ácido-base de la piel y lucha contra el envejecimiento de la piel".

Unas uñas más hidratadas, se pueden conseguir con solo remojar las uñas en aceite de oliva durante 5 minutos. Eso es todo el tratamiento que se necesita para hidratarlas, el tratamiento hidratante de uñas es bastante secillo y se puede realizar en cualquier lugar de la casa cómodamente.

Obtener más luz en la cara, se puede conseguir, esparciendo una cucharada de miel cruda (que se calienta suavemente frotando los dedos de las manos) en la cara. Dejar actuar durante 5 a 10 minutos. Y quitar.

Productos naturales bajo el sol, para prevenir las quemaduras solares y el daño solar con ingredientes naturales se pueden usar el resveratrol y la chlorella.

Un peeling natural más suave se puede conseguir frotando la mitad de una naranja, y frotar los codos y las rodillas con ella.

Para abrir los poros faciales de la piel y limpiar los mismos se puede hacer con una mezcla de: una cucharada de yogur, una cucharada de miel cruda y una cucharada de polvo de cúrcuma. Mezclar y aplicar a la cara. Dejar actuar durante 10 a 15 minutos.

Cortar las espinillas de forma natural se puede conseguir agregando una o dos gotas de aceite de té diluido a las espinillas y ¡decirles adiós!

Ommm: el sueño, la meditación y el ejercicio son algunos de los mejores métodos para una piel limpia y hermosa.

Según tiendas.com todos estos remedios naturales mentados, son sólo ideas que nunca deben sustutir a la visita al médico, especialista de cada materia en el caso de necesitarlo y no se debe poner nunca en riesgo la salud, por ello, en caso de duda, se debe acudir al médico o especialista cualificado que será el que nos oriente de la forma más adecuado de llevar a cabo o no estos remedios naturales y de cuál es la mejor forma de implementarlos o no.