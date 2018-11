Sección: Empresas Primagas calcula que el consumo de gas suministrado en Asturias ha aumentado un 15% en el último año Comunicae

martes, 13 de noviembre de 2018, 16:55 h (CET) El gas se ha vuelto una energía clave para ayudar a cumplir el compromiso de la eficiencia energética y mejorar la calidad del aire. Solo en España, la mala calidad del aire causa 38.000 muertes prematuras anuales. Este tipo de energía llega a reducir las emisiones de CO2 en un 30% frente al carbón, un 20% frente al gasóleo y un 50% frente a la electricidad, y apenas emite partículas Con la llegada de la ola de frío, se dispara el consumo de energías o combustibles, en muchas ocasiones, altamente contaminantes. En España, los combustibles más perjudiciales, como el gasóleo o la biomasa, se concentran en las zonas rurales ya que no tienen acceso al suministro por red de canalizaciones.

En este contexto, el gas tiene un papel fundamental para reducir las emisiones de partículas contaminantes ya que, además de ser una energía más limpia y sostenible, puede llegar a cualquier punto geográfico. Desde Primagas, filial en España de SHV Energy, líder mundial en distribución de gas propano, afirman que “gracias a su facilidad de transporte y almacenaje, el gas propano permite llegar a cualquier hogar o negocio situado en zonas rurales de difícil acceso para que no tengan que renunciar a ninguna comodidad”.

En el caso de Asturias que, además de contar con un alto porcentaje de zonas rurales, también cuenta con mucha industria, el papel del gas es cada vez más relevante y crece la transición energética hacia combustibles más limpios. Esta comunidad autónoma se ha convertido en un mercado importante de actuación para empresas como Primagas, que tienen como objetivo llevar una energía más limpia y sostenible a puntos de la geografía española de difícil acceso. “En los últimos doce meses, el consumo de gas suministrado en Asturias ha aumentado un 15% y se prevé que éste siga creciendo en los próximos años”, confirman desde la filial en España de SHV Energy.

Teniendo en cuenta que el 92% de la población mundial vive en lugares donde no se cumplen los niveles marcados sobre la calidad del aire, es prioritario dejar de lado los combustibles más contaminantes como el carbón, el gasóleo o la electricidad para dar paso a otras opciones más limpias como el gas. Solo en España la mala calidad del aire causa más de 38.000 muertes prematuras al año y es necesario adoptar medidas urgentes.

Primagas, dónde otros no llegan

Primagas, parte del grupo SHV de origen holandés líder mundial en gas propano, aterriza en España hace más de 20 años con la clara misión de mejorar las condiciones de vida a las zonas no urbanas para poner al alcance de toda una solución energética eficiente y limpia.

Primagas es la primera compañía que, además de ofrecer una energía que llega a puntos dónde hasta ahora no era accesible, también se adapta a las necesidades de cada cliente. De hecho, es la primera empresa en el sector que rompió con la política de contratos a 10 años, ofreciendo contratos de menor duración (5 años).

Para asegurar el suministro y la instalación en cualquier punto del país, Primagas colabora con una red de más de 100 empresas instaladoras que le permite ofrecer un servicio inmediato, rápido y en cualquier punto.

Primagas, además de comprometerse a mejorar la eficiencia energética con una solución eficiente y más limpia, también contribuye en el desarrollo de las zonas rurales y colabora con distintas ONGs.

