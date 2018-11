Sección: Empresas "Los médicos lo tienen claro", nueva campaña online de iSalud.com Comunicae

martes, 13 de noviembre de 2018, 17:00 h (CET) El comparador de seguros médicos líder en España ha elegido las plataformas de Facebook e Instagram para su nueva campaña online, que estará activa hasta final de año y tiene como protagonistas a 4 facultativos médicos "Los médicos lo tienen claro”es la nueva campaña online que el comparador de seguros médicos líder en España, iSalud.com, acaba de lanzar en Facebook e Instagram.

Esta nueva campaña de iSalud.com, que estará activa hasta finales de año, tiene como objetivo dar a conocer a su público objetivo cuáles son las ventajas con las que cuentan los clientes de iSalud.com, como el acceso a los mejores precios del mercado, el asesoramiento personalizado por parte del personal especialista en seguros de salud y la cercanía del cuadro médico.

Para su nueva campaña online, cuenta como protagonistas con 4 facultativos médicos de distintas especialidades que ofrecen un testimonio real acerca de las fortalezas que ofrece iSalud.com, que compara los seguros de las mejores aseguradoras como son: Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV, MAPFRE, AXA, Fiatc, Asefa y Medipremium.

Para esta nueva campaña, iSalud.com ha confiado nuevamente en la agencia ADN Comunicació.

Se pueden ver los vídeos protagonizados por los doctores aquí:

Dra. Calpe

Dr. Rodríguez

Dr. Álvarez

Más sobre iSalud.com

iSalud.com es el comparador de seguros médicos líder de España que trabaja con las principales compañías aseguradoras. Nacida en 2010, iSalud.com ha tenido un crecimiento constante durante ocho años gracias a su propuesta de valor: ser responsable de todo el proceso con el cliente dentro de un entorno 100% digital y ofrecer ventajas exclusivas, como un chat médico 24/7, descuentos en farmacias y planes de prevención de salud, entre otros.

Actualmente, iSalud.com tiene una cartera compuesta por más de 120.000 asegurados. Además, en 2018, la compañía tuvo más de 15 millones de visitantes únicos a la web y logró una facturación de 65 millones de euros en primas. Colabora con las principales aseguradoras del país: Adelas, Sanitas, Asisa, Dkv, Mapfre, Axa, Aaser, Fiatc, Asefa.

