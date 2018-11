Diamond CBD de PotNetwork Holdings, Inc. anuncia plan para vender sus productos en los centros comerciales de todo Estados Unidos

El nuevo programa implementa puntos de información y carros con artículos de promoción especializados a fin de informar a los consumidores acerca de los beneficios de Diamond CBD (BUSINESS WIRE) -- PotNetwork Holdings, Inc. (OTC Pink: POTN) anunció hoy que su Diamond CBD lanza un nuevo programa para dar a conocer a los clientes convencionales los potenciales beneficios para la salud ofrecidos por los Productos CBD, a la vez que mejora de manera exponencial su presencia en distribución a través de un nuevo y diverso segmento del mercado que crece con rapidez.

Para ver una presentación detallada del nuevo programa, hacer clic aquí.

Kevin Hagen, director ejecutivo de la empresa, señaló: “Como es de público conocimiento, millones de personas frecuentan sus centros comerciales locales todas las semanas. Lo concebimos como una oportunidad para ampliar nuestra presencia en distribución y aumentar el conocimiento y la preferencia de los consumidores simultáneamente. De ese modo, nos embarcamos en un programa que se implementará a principios del año próximo, donde puntos de información y carros con artículos de promoción especializados podrán ubicarse en los principales centros comerciales en todo Estados Unidos, comenzando por nuestra propia ciudad en el Sur de la Florida”. Agregó: “Será un programa fascinante porque nuestra meta no solo es vender productos sino informar a los consumidores sobre los beneficios de los productos de CBD en general y nuestra marca en particular. El programa incluye la entrega de muestras de productos de muchas de nuestras líneas de comestibles, que consideramos desencadenará ventas a una base de clientes sumamente nueva. Creemos que hay un importante segmento de consumidores estadounidenses a los que les complacerá ver por qué nuestra base creciente de consumidores leales ha estado tan entusiasmada”.

Diamond CBD distribuye productos de calidad superior y ha establecido una huella de distribución exitosa y en continua expansión. Los productos de Diamond CBD aprovechan la popularidad del CBD derivado del cáñamo. Los productos de CBD derivados del cáñamo de Diamond no contienen ningún THC y se ponen a prueba para verificar su pureza.

Acerca de Diamond CBD, Inc.: Diamond CBD se centra en la investigación, el desarrollo y la comercialización multinacional de extractos de cáñamo de alta calidad que contienen una amplia gama de cannabinoides y derivados naturales de cáñamo. El equipo de Diamond CBD está formado por pioneros de la industria del cáñamo y expertos en productos naturales, químicos, médicos y científicos dedicados a producir los mejores y más puros aceites de cannabidiol (CBD). El resultado es una selección robusta considerada entre las más poderosas y naturales tinturas, comestibles y líquidos de vapor de los aceites de CBD que se encuentran en cualquier lugar. Para obtener más información, visitar su sitio web en www.DiamondCBD.com.

Acerca de PotNetwork Holdings, Inc.: PotNetwork Holdings, Inc. (OTC Pink: POTN) es una compañía que cotiza en la bolsa y que actúa como compañía de cartera para sus subsidiarias, First Capital Venture Co., la propietaria de Diamond CBD, Inc., fabricante de los productos Diamond CBD. Para obtener más información, visitar su sitio web en www.potnetworkholding.com.

Cláusula de Puerto Seguro: El presente comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y de la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, y sus modificaciones. Todas las declaraciones con respecto a nuestra posición financiera futura esperada, los resultados de operaciones, los flujos de efectivo, los planes de financiamiento, la estrategia comercial, los productos y servicios, las posiciones competitivas, las oportunidades de crecimiento, los planes y objetivos de la gestión para operaciones futuras, incluidas las palabras “anticipar”, “si”, “creer”, “planear”, “estimar”, “esperar”, “pretender”, “puede", “podría”, “debería”, “podrá” y las expresiones similares son declaraciones a futuro e implican riesgos, incertidumbres y contingencias, muchas de las cuales están fuera de nuestro control, lo que puede causar que los resultados reales, el rendimiento o los logros difieran sustancialmente de los resultados, el rendimiento o los logros anticipados. No asumimos responsabilidad alguna (y renunciamos expresamente a cualquier obligación) de actualizar o alterar las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, de acontecimientos futuros o de cualquier otra circunstancia.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacto

PotNetwork Holdings, Inc.

Relaciones con los inversores

Marisol Elwel

1-800-915-3060

investor@PotNetworkHolding.com