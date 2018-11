Etiquetas: Vida Esperanza Positividad - Sección: Libros Roberto Arrocha publica 'Hoy sí me puedo levantar' Un canto a la vida. A la esperanza Redacción Siglo XXI

martes, 13 de noviembre de 2018, 08:47 h (CET) Llega a las librerías la obra 'Hoy sí me puedo levantar'. En ella nos cuentan sus experiencias Javier Labandón "El Arrebato", Carlos Bacca, José Ángel de la Casa, José María García, Mayra Gómez Kemp, Cristina Hoyos, Sandra Ibarra, Marisa Jara, Juan José Padilla e Irene Villa.



A ningún ser humano, a ninguno, se le pregunta si quiere venir a esta vida. Vida que se nos otorga. Una vida que es dura, sí, pero no deja de ser –gesto de amor– el don más preciado que recibimos.



Javier Labandón El Arrebato (cantante), Carlos Bacca (futbolista), José Ángel de la Casa (periodista), José María García (periodista), Mayra Gómez Kemp (periodista), Cristina Hoyos (bailaora y actriz), Sandra Ibarra (modelo), Marisa Jara (modelo y actriz), Juan José Padilla (torero) e Irene Villa (periodista) representan una serie de valores y actitudes que han sido plasmadas en este libro tras distintas conversaciones con el periodista y escritor Roberto Arrocha.

