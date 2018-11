Etiquetas: memoria histórica GUARDIA CIVIL Guerra Civil - Sección: España Eternal Innova promueve un registro de los fallecidos o desaparecidos en la Guerra Civil La empresa albaceteña, de Casas Ibañez, especialista en soluciones tecnológicas para el sector funerario, quiere crear un registro en el que se homenajee a los que fallecieron durante la contienda Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 13 de noviembre de 2018, 00:27 h (CET) La ley de Memoria Histórica está en boca de todos y parece que no terminan de enterrarse los fantasmas de una contienda que puso en jaque a nuestro país.

Familiares y amigos de quienes participaron en la Guerra Civil española han guardado su recuerdo pasando de generación en generación, pero Eternal Innova quiere crear un registro en el que sean los propios familiares quienes cuenten la historia y homenajeen a su ser querido.

“Sin Rencor es un libro de encuentro y concordia donde se puede dar de alta, obviamente de forma gratuita, a cualquier familiar fallecido o desaparecido durante la contienda civil española. Buscamos crear registro impreso perdurable, que pondremos a disposición de los ayuntamientos, bibliotecas, universidades, organismos públicos, asociaciones y todas aquellas personas interesadas” comentan desde la organización.

El registro e inscripción estará abierto hasta el próximo 15 de mayo de 2019, Día internacional de la familia. Hasta entonces, todo el que quiera participar en el proyecto podrá subir a la aplicación quién fue, de dónde venía, a qué se dedicaba y contar, casi en primera persona, su historia. Es una forma de conseguir, desde el cariño, recordar las vidas que sesgó una contienda que parece que no termina de finalizar en el plano social.

El proyecto de Sin Rencor busca cerrar heridas, dejar constancia de que aquellos que lucharon y que dejaron su vida por el camino tenían rostro y familia, y que son ellos, los descendientes, los que quieren que su memoria siga viva. Pasado el plazo de inscripción, se creará un registro online que podrá ser consultado siempre que se quiera y también un volumen en papel, organizado por provincias, pueblos y clasificados de manera alfabética que podrá ser, si se quiere, adquirido para tenerlo también en casa.

“Empresas como la nuestra, que acompañamos en momentos tan difíciles a familiares cuando despiden a un ser querido, debemos también aportar algo de nuestra parte por conseguir que los recuerdos sean únicos. Hasta ahora no se había desarrollado un proyecto como el de Sin Rencor, pero sabemos por desarrollos como el Totem Digital Mesitt© que ofrecemos en los funerales, que este tipo de iniciativas tienen buena acogida entre los familiares” comentan desde Eternal Innova. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.