Bélgica, condenada por vulnerar derechos humanos

martes, 13 de noviembre de 2018, 00:21 h (CET) Este viernes 9 de noviembre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo ha condenado por unanimidad a Bélgica por vulnerar los derechos fundamentales. El TEDH considera que ha existido en la justicia belga una grave violación del artículo 6º de la Convención Europea de los Derechos Humanos.

De hecho, mientras España es uno de los países de Europa con menos condenas del TEDH por vulnerar derechos humanos (tan solo 6 el año pasado), por debajo de democracias consolidadas como Austria o Suiza, en cambio Bélgica ha sido condenada en más del doble de ocasiones (13) que España. Me ha sorprendido que esos grandes defensores de la vida, la libertad y los derechos humanos como Arnaldo Otegui y Puigdemont, en su estancia en Bélgica, no hayan criticado duramente a la justicia belga y la hayan comparado con Turquía.

