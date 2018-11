Etiquetas: Cartas al director - Sección: Opinión No llenó la plaza E. Díaz, Madrid Lectores

martes, 13 de noviembre de 2018, 00:16 h (CET) Mal reprimida satisfacción ha producido en los círculos del PSOE el que, a pesar de su convocatoria a “llenar las calles” y confluir de toda España en Madrid para protestar de uno de los mayores escándalos de los últimos años, Iglesias no haya conseguido ni llenar la plaza-jardín del Supremo. Pero ¿Qué podía esperar quien tuvo el descaro de afirmar que él ya no era de los tontos que creen que las cosas se cambian en la calle y no en las instituciones?

Por lo demás, es evidente que la protesta había que dirigirla sobre todo contra el auténtico Supremo, como ha mostrado ahora sin disimulos ser la Banca y denunciaban no pocas pancartas de esa misma concentración. Pero ¿Cómo va a apuntar en serio a la diana quien está hipotecado hasta las cejas para por adquirir, contra todas sus promesas un tan lejano como lujoso chalet? Recordemos que nada menos que un tercio de sus mismos militantes votaron que debía dimitir por su doblez; y habrían sido la mayoría si su referéndum trampa hubiera sido anónimo, habiendo tantos –sumisos al jefe- que temieron perder su puesto, prebenda o esperanzas de conseguirlos si él se tenía que marchar.

