Próximamente se lanzará Maktub citas, nueva aplicación móvil

En el primer trimestre del año 2019 verá la luz la app Maktub citas, una innovadora aplicación basada en un test de compatibilidad Comienza la cuenta atrás para el lanzamiento de Maktub, la app móvil de citas.

El año 2019 promete ser especialmente bueno para el sector de las aplicaciones, previéndose sobre todo durante el primer trimestre la publicación de muchas de ellas que resultan de especial interés para los poseedores de smartphones. Una de las más esperadas es Maktub: Citas.

Sus desarrolladores ya se encuentran ultimando los detalles para tenerlo todo listo en el primer trimestre del año, promete convertirse en un referente dentro del ámbito de las citas. Y es que su funcionamiento estará basado en un test de compatibilidad.

Alta efectividad poniendo en contacto personas similares

Es innegable que las aplicaciones para conseguir citas están a la orden del día. Cada vez son utilizadas por más personas, lo cual no es de extrañar teniendo en cuenta lo cómodo que resulta encontrar a través del smartphone a otros individuos y quedar directamente con ellos.



Sin embargo, hasta ahora los resultados no siempre eran buenos. De hecho, muchos de los encuentros no acababan siendo lo que esperaban, lo cual venía dado en la mayoría de ocasiones por incompatibilidades que se habían hecho evidentes tras quedar en persona.



Pero, ¿y si un sistema tecnológico garantizase que ambos usuarios son compatibles? Precisamente de ello se encargará Maktub: Citas y relaciones. Los tiempos en los que iniciar conversaciones era una acción basada exclusivamente en que dos usuarios demostrasen gustarse mutuamente con el botón de like han sido dejados atrás para optar por un método mucho más efectivo.



Lo cierto es que de poco sirve que dos personas se sientan atraídas si a nivel de personalidad y tantos otros aspectos prácticamente no tienen nada que ver. El algoritmo de dicha aplicación lo evitará planteándole a cada usuario una serie de cuestiones que deberá resolver como si de un test se tratase.



Cada dato indicado en el formulario es relevante, puesto que en función de la información que se aporte el sistema de Maktub indicará que se es compatible con unos u otros usuarios de la app. Es por ello que el único requisito imprescindible para que el resultado sea óptimo a posteriori consiste en ser sincero a la hora de completar el test de compatibilidad.

Interfaz sencilla y visualmente atractiva

El equipo de desarrollo de Maktub es consciente de que este tipo de apps que sirven para conocer a personas paulatinamente van adquiriendo una mayor trascendencia para toda la sociedad en general. Es por ello que las mismas acaban siendo utilizadas no solo por individuos que tienen destreza tratando con entornos virtuales, sino también por personas a los que les resulta complicado hacerlo.

Así pues, han hecho todo lo posible por dar forma a una interfaz que no solo resulte llamativa, sino que adicionalmente sea intuitiva y accesible para cualquier persona. De esta manera, todo es sinónimo de sencillez en estado puro, desde registrar una nueva cuenta hasta realizar el test y, por supuesto, contactar con usuarios cien por cien compatibles

Acceder a su página e inscribirse: http://www.maktubcitas.com