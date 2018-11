Etiquetas: Cartas al director - Sección: Opinión La negociación de los PGE X. Madrid, Girona Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 13 de noviembre de 2018, 00:11 h (CET) La negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y su posterior aprobación, es el más importante quehacer de un gobierno y es fundamental para su futura gestión y hasta para su permanencia en el poder. Por eso, extraña tanto la frivolidad de Pedro Sánchez y la superficialidad de sus ministros al tratar el asunto.



Si hay que negociar en la cárcel o en el extranjero, se negocia; si hay que ceder en cosas básicas, se cede; si hay que aumentar el gasto, se aumenta; si hay que subir los impuestos, se suben; si hay que mandar a Iglesias a negociar con Urkullu, se le manda; si hay que desmentirle, se le desmiente; si hay que engañar a Europa, se intenta; si hay que prorrogar los presupuestos de Rajoy, se prorrogan; si hay que camuflar la verdad, se camufla y si hay que ocultar la realidad, se oculta.



Lo preocupante no es que se usen todas las artes políticas -más o menos legítimas- para seguir en La Moncloa, lo que hace sonar las alarmas es la frivolidad en las acciones encaminadas a definir la vida de los españoles en los próximos tiempos.



La forma no es de recibo porque hay por medio negociaciones oscuras, inusuales y cuando menos raras, si nos atenemos a la catadura de los que negocian. El fondo apenas existe por cuanto depende de las apetencias de unos y de las exigencias de otros.



Si a todo ello se añade que esa ley tan fundamental, se deja en manos de quienes no quieren saber nada de España y de los españoles, el cuadro no puede ser más sombrío.



De la frivolidad al esperpento hay un paso y ese paso ya se está dado. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Donde se habla de encuestas sorpresivas y de otros temas “Todo el estudio de los políticos se emplea en cubrirle el rostro a la mentira para que parezca verdad, disimulando el engaño y disfrazando los designios.” Diego de Saavedra Fajardo Wittgenstein ​Una de las afirmaciones hechas por las personas que apoyaron la "I Carrera contra el suicidio" se refería a que quieren que este tipo de muerte deje de ser un tabú y que pase a ser estudiado con detalle para poder evitar fallecimientos por esta causa. Cada día se suicidan diez personas en España Carrera a favor de la prevención de las muertes por suicidio Depredadores sexuales Las mujeres siempre encontrarán en su camino felinos agazapados dispuestos a destruirlas en sus garras sedientas de sexo Bélgica, condenada por vulnerar derechos humanos A. Sanz, Lleida