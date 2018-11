Sección: Empresas Instaladora Lafuente apuesta por los contadores vía radio frente a contadores de agua visuales Comunicae

lunes, 12 de noviembre de 2018, 16:06 h (CET) Multitud de ventajas en la instalación de contadores de agua vía radio en las viviendas Son numerosas las ventajas que presentan los contadores de agua vía radio frente a los convencionales, siendo la principal la modernidad de los primeros frente a los segundos.

Instaladora Lafuente, empresa de contadores de agua y repartidores de costes, apuesta desde hace años por la instalación de contadores de agua vía radio, ofreciendo a sus clientes la modalidad de alquiler o compra de los mismos. "La comodidad y fiabilidad que ofrecen los contadores vía radio es fundamental, sobre todo para los clientes que tienen su vivienda alquilada", destaca Ángel Carramolino, director administrativo de Instaladora Lafuente.

Entre las principales ventajas destacan:

No es necesario estar en la vivienda en el momento de la lectura: los contadores de agua vía radio, cuentan con un medidor de impulsos y el sistema de tele-lectura, por lo que el personal encargado de recoger las lecturas lo hará desde el exterior de las viviendas, con ello se evita que entren personas ajenas a la casa y molestar a los vecinos.

Lectura del 100% de contadores instalados: gracias a la última tecnología, se asegura la lectura de todos los dispositivos instalados, con mayor precisión y rapidez.

Mayor control del consumo: como los contadores se leen siempre, se puede llevar un mayor control del consumo que se realiza en la vivienda.

Alarmas por fugas: los contadores de agua vía radio, indican cuando se ha producido alguna fuga en la vivienda, con lo que se puede arreglar lo antes posible y así conseguir un considerable ahorro.

Se evita fraude magnético y manipulación: avisan cuando una persona ha intentado o directamente ha manipulado el contador de agua, evitando así fraudes de consumos y fraudes magnéticos.

¿Son perjudiciales para la salud?

La energía que emiten los contadores vía radio en un año, equivale a la energía emitida por un teléfono móvil en una conversación que dure 5 minutos.

¿Quitan puestos de trabajo?

Con la instalación de contadores de agua vía radio no se reduce la plantilla, sino que se optimiza el trabajo. Para la lectura de los dispositivos instalados, la empresa lectora se desplaza hasta las fincas, leyendo los contadores desde la puerta del portal, no desde la oficina.

