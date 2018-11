Sección: Empresas The Ó Building - active working concept in Barcelona Comunicae

lunes, 12 de noviembre de 2018, 16:10 h (CET) Lanzamiento de la web oficial del edificio The Óbuilding, oficinas de nueva generación Active Working Concept cuya entrega se realizará durante el primer trimestre de 2019 The Óbuilding es una obra maestra de 18000 m² de los arquitectos Batlle i Roig cuyo estudio de arquitectura es uno de los más reconocidos de España y que plasman su arte en esta nueva construcción: un edificio de 12 plantas y 3 plantas de parking.

Este innovador inmueble destaca por su espacio diáfano sin columnas y la incorporación de los últimos criterios de sostenibilidad adquiriendo una de las certificaciones de más prestigio internacional (Leed Gold) en la evaluación del uso de estrategias encaminadas a potenciar la sostenibilidad en todo tipo de edificios demostrando que Batlle i Roig tiene como prioridad el bienestar de los arrendatarios.

The Óbuilding será un edificio Active Building, que permitirá personalizar la oficina según las necesidades. Dispondrá de numerosos servicios para los arrendatarios como son las terrazas comunitarias y privativas, el auditorio de gran capacidad, restauración, cafetería, gimnasio, vestuarios, conserjería, parking de bicicletas, lounge, horarios adaptados 24/7 y una app para gestionar todos estos servicios.

The Óbuilding está ubicado en el emblemático recinto fabril de Can Batlló un importante espacio de reconversión tecnológica de la Ciudad Condal, próximo a una de las principales arterias de entrada de Barcelona, está a dos pasos del aeropuerto, de la estación de tren y la red de transporte público conecta con el centro de la ciudad en tan sólo 10 minutos.

Descubrirlo en su nueva web y experimentar con el software con el que se podrá seleccionar el espacio que más se ajuste a las necesidades de la empresa, diseñar sobre plano, elegir el mobiliario, los acabados que más gusten, ver en 3D cómo quedará la oficina y las vistas que se tendrá desde ella.

Vídeos

The Ó Building - active working concept in Barcelona



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.