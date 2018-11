Sección: Empresas El Mercadillo del Gato estará en Navidad en dos localizaciones exclusivas en Madrid Comunicae

lunes, 12 de noviembre de 2018, 16:18 h (CET) El Mercadillo del Gato, el más alabado Pop Up navideño y referente de los mercadillos de la capital, vuelve del 1 de diciembre al 5 de enero para hacer las delicias de todos los madrileños durante las navidades. Esta edición navideña del Mercadillo del Gato tendrá lugar en dos emblemáticos espacios de la capital El mercadillo del Gato se ubicará en:

Hotel The Westin Palace, un espacio simbólico para la marca, donde El Mercadillo del Gato abrirá sus puertas del 1 al 9 de diciembre.

Edificio del Antiguo Casino Militar (del 14 de diciembre al 5 de enero) actualmente Centro Cultural de los Ejércitos, situado en Gran Vía, 13. Un precioso edificio Art Nouveau de 1916. A lo largo de sus dos plantas se podrán encontrar las piezas más especiales para hacer el regalo (o auto regalo) ideal durante estas fiestas.

El famoso Pop Up tendrá como estrellas, en ambas localizaciones, a más de 120 expositores en rotación de distintas procedencias dedicados a la moda, complementos, joyería, calzado, arte, decoración, artesanía, peletería, moda infantil, cosmética, bisutería, etc. Los mejores éxitos de la Navidad esperan en estas dos ubicaciones del Mercadillo del Gato, así como la oportunidad ideal para encontrar ese capricho que tanto tiempo llevas buscando.

Por otro lado, la ONG Aldeas Infantiles contará con un lugar único en estas dos localizaciones de la edición navideña del Mercadillo del Gato, su importante labor siempre lo merece. Asimismo, el famoso belén del Casino Militar también estará a disposición de los visitantes, una ocasión única para contemplar sus valiosas piezas. Y, por último, los amantes de la fotografía están de suerte, ya que se llevará a cabo un concurso fotográfico a la mejor fotografía que refleje el espíritu navideño en el Mercadillo del Gato. ¿Quién da más?

En conclusión, si lo que se desea es un plan familiar para estas Navidades, el Mercadillo del Gato es la opción que se está buscando. También lo será si se es un amante de la historia y de los edificios de otros tiempos, ya que la visita al Mercadillo del Gato en el antiguo Casino Militar hará que sumergirse por completo en un inquietante viaje a lo largo de los siglos y en el ambiente mágico de la Navidad que a todo el mundo le encanta. "No te lo puedes perder. Te esperamos en el Mercadillo del Gato".

Acerca del Mercadillo del Gato

El Mercadillo del Gato (llamado así porque a los madrileños se les apoda 'gatos') es el más renombrado e imprescindible Pop Up en España. Madrileño de nacimiento, tiene carácter itinerante y, por supuesto, efímero, y se aloja en los edificios más exclusivos y emblemáticos de cada ciudad, como el Hotel The Westin Palace en Madrid, el Hotel Carlton de Bilbao u Hotel María Cristina de San Sebastián. Todo un placer para sus fieles visitantes.

El Mercadillo del Gato incluye entre sus numerosos expositores cientos de originales artículos para todos los gustos: moda para mujer y hombre, complementos, joyería, peletería, cosmética, arte, decoración, bisutería, calzado, moda infantil, artesanía etc.

