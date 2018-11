Chile, un país de oportunidades de inversión, según la consultoría en internacionalización Wolf y Pablo

Chile es uno de los destinos favoritos de América Latina y Wolf y Pablo la consultoría de internalización de referencia para invertir en Chile Uno de los propósitos de cualquier empresa, sea del tamaño que sea, es hacer crecer su negocio y aumentar las ganancias. En muchas ocasiones, el crecimiento de una empresa pasa por la internacionalización y la expansión hacia nuevos mercados que proporcionen nuevas oportunidades. Normalmente, esta internacionalización viene motivada por el interés en seguir creciendo en el sector cuando el mercado interno se ha quedado pequeño, por lo que buscar países emergentes donde poder expandirse es una tarea fundamental. Si esto se realiza de la mano de un asesor de comercio exterior como Wolf y Pablo todo es más sencillo.



Sin duda, en los últimos años uno de los países de América Latina que más empresas extranjeras está atrayendo es Chile. El país sudamericano se ha convertido en un referente en la economía latinoamericana gracias a su estable crecimiento y la introducción de nuevas políticas y medidas encaminadas a modernizar el país y hacerlo atractivo de cara a inversores y empresarios. Wolf y Pablo es el asesor de comercio internacional especializados en Chile.



En los últimos meses, empresas españolas se están afincado en Chile o han intensificado su presencia en éste. Las perspectivas de crecimiento de Chile para los próximos años son optimistas, motivo por el cual el país se está convirtiendo en uno de los principales atractivos económicos de América Latina. El Fondo Monetario Internacional otorga a la economía chilena una perspectiva de crecimiento del 3,4% para este 2018, mientras que CEPAL sitúa la cifra en un 3,3% y el Banco Central en un 3,5%. Lo que los datos arrojan y ya se puede afirmar es que en los dos primeros meses del año la economía de Chile ha crecido en un 4%, superando incluso las expectativas más halagüeñas.



Además, las últimas cifras proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional ubican a Chile en el primer lugar del ranking sobre producto interno bruto (PIB). La estimación anual es de una renta per cápita de US$ 25.667, cifra que llegará a superar los US$ 28.000 en el año 2020.



Según Tomás Pablo, Presidente de la consultoría de exportación a Chile Wolf y Pablo, “otro de los atractivos de Chile para invertir e iniciar negocios es la estabilidad política que se vive desde hace unos años. Chile fue el primer país sudamericano en ingresar en la OCDE y es un país que opera en el libre mercado y cuenta con una democracia consolidada con alternancias de gobierno que propician diferentes políticas”.



Cabe destacar también que Chile es el líder regional en materia de educación pues, según el informe PISA, el país está por encima de la media en cuanto a rendimiento académico respecto a los países vecinos. Asimismo, según el índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, Chile se encuentra en segundo lugar entre los países con mejor educación en Latinoamérica.

Invertir en Chile es una gran oportunidad emprender negocios, expandir e internacionalizar empresas, abrirse al mercado Latinoamericano etc. aquella empresa que valore internacionalizarse y exportar productos fuera de España, Chile debería ser uno de los países referentes.



Desde Wolf y Pablo consultores en internalización ayudan a las empresas en su salida al exterior y en su proceso de expansión de negocios a Chile ofreciendo diferentes servicios, estos pasan por tareas de tramitación burocrática, representación comercial y corporativa, búsqueda de partners, comunicación y marketing, cuestiones de competencia, relación con inversores, etc., y sobre todo apoyan directamente el Desarrollo de su Negocio.



Si se necesita más información info@wolfypablo.com

www.wolfypablo.com