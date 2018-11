Sección: Empresas Aumenta la demanda de abogados especialistas en divorcios, según Ruiz Trujillo Abogados Comunicae

lunes, 12 de noviembre de 2018, 16:39 h (CET) Cada vez se producen más disoluciones de matrimonios, lo que ha incrementado de manera notable la demanda de servicios jurídicos especializados. Ruiz Trujillo Abogados desvela las claves de este incremento de la demanda En Ruiz Trujillo Abogados, despacho con una amplia experiencia en el sector de la abogacía y en la especialidad familiar y sus divorcios, son conocedores de la realidad que rodea a un buen porcentaje de matrimonios tanto dentro como fuera de las fronteras de España.

A nivel mundial, dos de cada diez parejas casadas acabarán poniendo fin a su matrimonio con el divorcio; es decir, el 20% de los matrimonios acabará según la estadística en fracaso. Se trata de una cifra que continúa aumentando año tras año. Las razones para que los enlaces matrimoniales continúen rompiéndose son muy diversas y varían dependiendo del sujeto al que se le pregunte y de la zona geográfica (localidad, región, país), y sin embargo, la ciencia está cerca de demostrar la razón principal por la que las personas se divorcian.

Tal es el interés sobre lo que rodea a la ruptura de los matrimonios que hasta prestigiosas universidades como la Universidad de Oxford han realizado estudios específicos sobre la materia. En la gran mayoría de los casos que se han estudiado y a tenor de la experiencia de Ruiz Trujillo Abogados: "las parejas separadas argumentan que la razón principal es la aparición de comportamientos poco razonables, entre los que destacarían abusos de diversa índole, emocional, físico o incluso sexual, así como infidelidades. También cobra importancia una razón secundaria: haber contraído matrimonio a una edad demasiado temprana. España no muestra un comportamiento ni una estadística diferente al resto del mundo. En el segundo trimestre del año 2018, se registraron en España más de 28.000 divorcios y alrededor de 1.500 separaciones a lo largo y ancho del territorio español".

Este fenómeno ha hecho que los despachos de abogados especializados registren un notable incremento de la demanda de servicios jurídicos relacionados con el divorcio y sus consecuencias.

En opinión de Ruiz Trujillo Abogados, despacho de Abogados en Jerez: "cada vez son más las demandas de divorcio que se interponen a lo largo del año, y este crecimiento es común a todas las zonas geográficas del territorio español. Desgraciadamente no todos los procesos son amigables y siempre hay cuestiones muy delicadas que deben ser tratadas de una manera profesional para no tener problemas a futuro. Con una demanda tan marcada y en claro aumento es evidente que se demandan más abogados especialistas en divorcios".

El asesoramiento especializado resulta necesario para llevar a buen término la disolución del matrimonio, aún en los casos de divorcios de mutuo acuerdo, que vienen a estar en torno al 60% de los casos.

Aquellos matrimonios que no cuentan con hijos, ni con personas discapacitadas a su cargo y que se divorcian de mutuo acuerdo tienen la posibilidad de agilizar todos los trámites separándose ante notario. Un proceso rápido y ágil cuyo crecimiento es mucho más marcado que el crecimiento del número total de demandas de divorcio. Mientras los divorcios crecen alrededor de un 2% por trimestre, la opción de trámite ante notario ha crecido más de un 20% en el último año.

