La Clínica Rozalén da los argumentos definitivos para cambiarse a la copa menstrual

La copa menstrual es un tipo de barrera que se inserta en la vagina durante la menstruación para retener el flujo menstrual. Es económica, cómoda, saludable, reutilizable, ecológica y apta para mujeres de todas las edades. Ya son muchas las que usan esta alternativa a los tampones y compresas convencionales pero sigue despertando algunas dudas; la Unidad del Suelo Pélvico by Clínica Rozalén ofrece todas las respuestas para comenzar a usarla e indica dónde comprarla. www.clinicarozalen.com Cuida el bolsillo. Adiós a la Tasa Rosa de algunos productos femeninos. La copa menstrual tiene una durabilidad de diez años. Es saludable, la copa está fabricada con productos hipoalergénicos por lo que es más cuidadosa con el cuerpo, evitando los problemas asociados al uso de tampones y compresas como la candidiasis o sequedad vaginal.

Además, también reduce el mal olor, que es un incómodo factor relacionado con esos días del mes. La copa reduce este olor y contribuye a que la zona esté más limpia. Las copas suelen estar hechas de silicona médica, un tipo de material hipoalergénico que, además, está libre de poros, lo que reduce su capacidad de acumular suciedad.

Otorga una mayor movilidad. Es flexible, se acopla a los movimientos naturales del cuerpo. Cuida la salud sexual, relacionado con el método y tipo de fabricación, no reseca la vagina y es una alternativa menos agresiva ya que no deja residuos como los tampones o las compresas.

Ofrece más protección. El tiempo estimado de uso, sin peligro de infección, de la copa menstrual es de hasta 12 horas frente a las 8 horas recomendadas para el tampón.

Y por último, es un método ECO. Está fabricada con material ecológico reduciendo así la producción de residuos, a diferencia de los tampones o compresas elaborados con algodón. La copa menstrual al ser reutilizable, el impacto en el entorno es mínimo.

La Unidad del Suelo Pélvico by Rozalén recomienda:

Lady Cup en www.lacasadelfisio.com

Es una nueva copa menstrual que se coloca de manera similar a un tampón. En su superficie, absolutamente lisa, no permanece ninguna bacteria, no absorbe líquidos por lo que no afecta al medio natural de la vagina. Disponible en varios colores y a la venta en la web. PVP 28,51€

