La Fortis Seguntina, protagonista del fin de semana cultural en la ciudad del Doncel

Ayer fue inaugurado el Coloquio 'Fortis Seguntina (1121-1271). En torno a la Consagración de la Catedral de Sigüenza', que continúa hoy, en jornada de mañana y tarde con diferentes ponencias. El Coloquio pone el broche de oro a la primera parte de la exposición que, a propósito de la construcción de la catedral puede admirarse en el Museo Diocesano, con motivo del 850 aniversario de la consagración del templo y del quincuagésimo de la inauguración del Museo En la tarde de ayer, en el Salón de Actos de la Hospedería Porta Coeli, tenía lugar la apertura del Coloquio 'Fortis Seguntina (1121-1271) En torno a la Consagración de la Catedral de Sigüenza'. Correspondió abrirlo al alcalde de la ciudad y presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Latre. El regidor dio las gracias a la Universidad de Alcalá y a su Centro Internacional de Estudios Históricos Cisneros (CIDHC), que coorganizan el Coloquio junto a la institución provincial con motivo del 850 Aniversario de la consagración de la Fortis Seguntina, y citó la inestimable participación en el Coloquio del Servicio de Cultura, que dirige Plácido Ballesteros, y de la Diócesis de Sigüenza Guadalajara. Latre destacó igualmente la calidad de los ponentes que están interviniendo a lo largo de los dos días, empezando por el profesor Javier Fernández Conde, que habló ayer sobre 'La religiosidad del Císter', justo a continuación de la presentación. Latre recordó asimismo que Sigüenza es subsede del CIDHC, gracias a un convenio firmado con la UAH, y se refirió al gran éxito de la exposición 'Cisneros, de Gonzalo a Francisco', un proyecto con prácticamente los mismos agentes intervinientes que el Coloquio y la muestra que se puede admirar en el Museo Diocesano sobre las fases de la construcción de la Catedral. Latre terminó su intervención afirmando que también se lucha contra la despoblación apostando por eventos culturales y muestras como las que se pueden admirar y seguir estos días en la ciudad. “Estas actividades son una magnífica forma de recordar que somos una parte importante de la historia de España y de poner en valor nuestro patrimonio. Es una fórmula adecuada para que se conserven nuestros pueblos y el medio rural”.



La doctora Dolores Cabañas, catedrática de Historia Medieval y directora del CIDHC, intervino a continuación, además en su calidad de directora del Coloquio. Empezó dando las gracias a Latre, como máximo representante de Ayuntamiento y Diputación, “por todos los proyectos culturales que impulsa Sigüenza”. Y, como había hecho el regidor, Cabañas también se refirió al éxito de la exposición que, a propósito del quinto centenario de la muerte de Cisneros, se llevó a cabo el año pasado en la Catedral, Museo Diocesano y en las propias calles de la ciudad, destacándola como un magnífico ejemplo de que, para llevar a cabo muestras interesantes, y por lo tanto visitadas y exitosas, no hace falta tanto el dinero como “tener una idea clara de lo que se quiere exponer”. Cabañas afirmó que, con el Coloquio, UAH y CIDHC hacen su aportación a la magnífica exposición que se puede admirar en el Museo Diocesano sobre la construcción de la Fortis Seguntina, ahora en su primera fase, con este ciclo de conferencias y charlas que la contextualizan la exposición. La directora del Coloquio afirmó que en él, van a participar los especialistas que mejor conocen la selección de temas elegidos, en relación con la exposición, para terminar diciendo que “lo más bonito de este proyecto es que representantes políticos, culturales, de la Universidad de Alcalá, empezando por el vicerrector del Campus de Guadalajara y Relaciones Institucionales de la UAH, Carmelo García, sin importarnos a nadie otra cosa que no sea la cultura, el patrimonio, y la divulgación del conocimiento de ese patrimonio y de la historia de esta ciudad, nos hemos unido para acercarles tanto la muestra como este Coloquio; insisto, con el único interés de estudiar nuestras raíces y nuestra historia”.



Por último, intervino el director del Museo Diocesano, Miguel Angel Ortega. Ortega dio las gracias a alcalde y presidente de la Diputación, “por hacer posible las exposiciones con el apoyo económico y laboral de los conocimientos que aportan los técnicos del servicio de cultura”. Recordó, además, que la exposición del año pasado sobre Cisneros ha aportado una cronología de la vida del religioso que se desconocía. “Antes, su presencia en Sigüenza era una nebulosa, mientras que ahora, y después de las investigaciones y aportaciones habidas el año pasado, el paso por Sigüenza de Cisneros forma parte de historia de la ciudad, hasta el detalle de días y meses”. El director del Museo Diocesano afirmó que esto mismo, esta ampliación de conocimientos, sucede ahora con la exposición 'Fortis Seguntina. La Catedral Románica y el Císter (1121-1271)', y tuvo el detalle de citar a Felipe Gil Peces, canónigo archivero de la Catedral, y durante muchos años director del Museo. “En el año en el que se cumple el 850 aniversario de la consagración de la Catedral y el 50 aniversario del Museo, una exposición sobre la construcción de la Catedral no se podía llamar de otra manera que no fuera 'Fortis Seguntina. La Catedral Románica y el Císter (1121-1271)'. De esta manera se le hace también el homenaje que merece a Felipe Peces, eligiendo para nombrarla el término acuñado por él. Además, en esta primera parte de la exposición –tendrá tres- los documentos han sido claves, algo que también tiene que ver con Felipe, en su condición de canónigo archivero”. Por último, Miguel Angel Ortega dijo que el Coloquio que tiene lugar este fin de semana es una forma inmejorable de terminar esta primera parte de la exposición –en breve tendrá lugar la apertura de la segunda-. Las conferencias empezaron ayer con la disertada por el profesor emérito de la Universidad de Oviedo, Javier Conde, sobre 'La religiosidad del Císter', algo que Ortega calificó como adecuado, “porque la Catedral de Sigüenza, ni es románica, ni es gótica; el Císter es lo que impregna la estructura”, valoro el director el Diocesano. De las conferencias que se imparten en el día de hoy, destacó especialmente las de los arqueólogos que han llevado a cabo las excavaciones en el antiguo claustro y han hecho sus estudios, aún no publicados, “por lo que su intervención será una primicia”, y también la de Miguel Angel Cuadrado sobre la Necrópolis, en la que hablará sobre los constructores de la Fortis.



Durante más de una hora, el profesor Javier Conde habló sobre la religiosidad del Císter.

