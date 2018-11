Sección: Empresas La Clínica Aroka se asienta como una de las mejores clínicas estéticas del País Vasco Comunicae

lunes, 12 de noviembre de 2018, 14:58 h (CET) El doctor Jose Aroka es uno de los especialistas en cirugía estética más eminentes del País Vasco ha ampliado los servicios en la Clínica Aroka En Clínica Aroka son Especialistas en Medicina Estética, Cirugía Plastica, Depilación Láser y Nutrición.

Clínica Aroka se ha asentado como uno de los centros estéticos de más prestigio del País Vasco. Dirigida por el prestigioso Doctor Jose Aroka, este centro estético cuenta con un equipo médico de profesionales cualificados, con más de 20 años de experiencia, cuyo objetivo es el de mejorar la salud y el aspecto de los rostros y cuerpos de sus pacientes proporcionándoles los mejores tratamientos medico estéticos al máximo nivel técnico.

Clínica Aroka cuenta con la garantía del Dr. Jose Aroka, su amplia experiencia y constante actualización en el campo de la medicina dan seguridad y tranquilidad a sus pacientes. Cabe destacar que la Clínica Aroka, también es el lugar donde se realizan intervenciones de Cirugía Plástica con la completa tranquilidad que da contar con el reputado cirujano Dr. Iñaki Palacios, iniciar dietas de adelgazamiento personalizadas que se adaptan al estilo de vida del paciente y si hiciera falta valorar la posibilidad de una intervencion bariátrica de forma endoscópica. Además este centro ha incorporado una nueva serie de tratamientos estéticos personalizados como la radiofrecuencia dirigidos a mejorar el aspecto estético de sus pacientes.

El Doctor Jose Aroka

El Dr. Aroka, avalado por 20 años de excelente trabajo en el campo de la medicina estética, colabora como formador a otros médicos, con diferentes laboratorios medico-estéticos y además compagina estas actividades con su trabajo en el servicio de Urgencias del servicio vasco de salud Osakidetza.

Mesoterapias faciales y corporales, rellenos y tensores faciales, mascarillas despigmentantes, Alydia son algunos de los procedimientos que el Doctor Aroka realiza en su clínica. Para Aroka las cirugías son procedimientos que pueden traer riesgos y la cirugía plástica es una intervención como cualquier otra. Aún así, las intervenciones de cirugía plástica, si están hechas por médicos cualificados no deberían ser motivo de preocupación.

Depilación con el láser de diodo

Uno de los tratamientos estrellas en la Clínica Aroka es la depilación láser es un tratamiento que consiste en la eliminación definitiva del folículo piloso mediante la producción de calor sobre el pigmento (melanina) que contiene el tallo del pelo. Los tratamientos con láser para la depilación se encuentran asociados a la estética y la belleza. Pero para el Doctor Aroka lo mas importante es que consultes con un profesional medico antes de realizar el procedimiento, por lo que recomienda siempre acudir a un centro estético de extrema confianza.

Según el doctor los beneficios del Láser de Depilación son los siguientes:

La depilación láser, es el mejor método para eliminar de forma rápida y permanente el vello no deseado.

Mejora la calidad de la piel: aumenta la producción de elastina y colágeno, dando como resultado un aspecto rejuvenecido en la zona y que la piel se vea más suave y flexible.

Es el tratamiento de depilación más seguro, eficaz y cómodo.

Mejora los síntomas en la hidrosadenitis: es una enfermedad inflamatoria de la piel que se caracteriza por la inflamación de las glándulas sudoríparas que se encuentran en axilas, ingles, debajo de los senos y en las nalgas, provocando que se desarrollen unos bultos que suelen ser dolorosos al tacto. La depilación definitiva ayuda considerablemente a que los síntomas no sean tan severos.

