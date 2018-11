Sección: Empresas El Dr. Diego Tomás Ivancich explica por qué el invierno es el momento idóneo para la cirugía Comunicae

lunes, 12 de noviembre de 2018, 15:26 h (CET) Algunos piensan que el invierno es mala época para someterse a una operación de cirugía plástica. La falta de tiempo es uno de los factores que dan forma a esta opinión. Por el contrario, un gran número de expertos aseguran que esto no es así, es más, afirman que la estación invernal o las navidades otorgan diferentes ventajas para que el postoperatorio sea más efectivo para el paciente. El Dr. Diego Tomás Ivancich, director de la prestigiosa clínica 'DT Cirugía Estética de Madrid', lo explica 'Navidad, dulce navidad'. Para muchas personas las navidades son tristes por motivos personales, melancolía, ausencia de seres queridos etc, es un clásico y qué mejor manera de combatir el blues navideño dedicando las vacaciones a mimarse con una puesta a punto y potenciar la autoestima. Además, las intervenciones estéticas no impedirán asistir a comidas, cenas y demás compromisos sociales.

La recuperación en casa es más sencilla. Durante los meses más fríos la actividad y el dinamismo veraniegos cesan un poco a causa de las bajas temperaturas y la luz. Se pasa más tiempo en casa y se reducen las actividades al aire libre, lo que facilita el reposo y ayuda a descansar más y mejor durante el postoperatorio.

Las temperaturas frescas benefician al convaleciente. La menor exposición a la luz solar y el frío colabora significativamente en la recuperación del proceso inflamatorio después de la cirugía, que dura menos y es más llevadera; las temperaturas bajas favorecen la disminución de posibles edemas post-operatorios.

Las operaciones de cirugía estética que más se recomiendan hacer en invierno son las que afecten al rostro, ya que en esta época del año el sol irradia con menos fuerza sobre la piel. No obstante se debe evitar el sol y es necesario utilizar una protección con un FPS muy alto.

Para determinadas operaciones estéticas se necesitan prendas concretas; como es el sujetador deportivo en el caso del pecho o unas fajas especiales en liposucciones. En estaciones como el verano puede que resulte más incómodo su uso debido al calor.

En invierno es más fácil disimular. Los vendajes, por ejemplo, pueden ocultarse gracias a la mayor cantidad de ropa que se lleva en estos meses, de este modo no es necesario dar explicaciones a nadie sobre la operación.

Se llega perfectamente listo al verano. Los resultados de la mayoría de los procedimientos son óptimos entre cuatro y seis meses después de la cirugía. Por lo que si lo que se quiere es estar impecables los meses cuando llegue el buen tiempo, qué mejor que operarse en invierno.

Analizando los pros y los contras, lo que en opinión del Doctor Diego Tomás Ivancich tiene mayor importancia es encontrar para el postoperatorio un periodo de tiempo suficiente y adecuado, sin prisas ni estrés, para el reposo, con inactividad, si es necesario, por parte del cliente.

Acerca del Doctor Diego Tomás Ivancich

El Dr. Diego Tomás Ivancich es especialista en Cirugía Plástica vía MIR y miembro numerario de la SECPRE, contando con más de 20 años de experiencia centrados en el campo de la cirugía estética.

Cuenta con más de 10.000 cirugías realizadas y asiste periódicamente a los congresos más importantes de su especialidad para estar siempre al día, y con los años se ha convertido en un referente para los medios de comunicación, donde es habitual verle o escucharle, así como para las periodistas de belleza, por su solvencia en la materia y credibilidad. Por su dilatada experiencia es uno de los profesionales más preciados en España y solicitado para casos de secuelas y malos resultados de cirugía estética.

Sus consultas se caracterizan por su empatía con los pacientes, su trato exquisito y sobre todo por resolver complejos y problemas de autoestima con discreción y con trato individual y personalizado, dedicando a cada paciente el tiempo necesario para resolver todas sus dudas.

Todos los tratamientos se realizan en hospitales de la CAM y los postoperatorios son llevados directamente por él, contando los pacientes con su teléfono personal para localizarle las 24horas del día para su tranquilidad.

El Dr. Tomás no trabaja para empresas comerciales o clínicas franquicias, para asegurar una atención rigurosa y los mejores estándares de calidad.

El éxito del Dr. Diego Tomás en cirugía mamaria se basa en la resolución de problemas de prótesis ya operados y en su enfoque quirúrgico basado en dar prioridad a la forma y no solo al volumen de las mamas.

+info: www.doctoralia.es/medico/tomas+ivancich+diego-10365798

http://clinicacirugiaesteticamadrid.com/

Calle San Germán, 8 -1º B - 28020 MADRID Teléfono: 915 56 78 15

Seguir al Doctor Diego Tomás Ivancich en:

Facebook: Doctor Diego Tomás Ivancich

Instagram: @drdiegotomasivancich

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.