Buenas prácticas en Ciberseguridad para la empresa por Talio

lunes, 12 de noviembre de 2018, 15:50 h (CET) Coincidiendo con el mes Europeo de la Ciberseguridad, los días 29 y 30 de octubre, Talio realizo diferentes jornadas sobre ciberseguridad. Estas jornadas tenían como objetivo evangelizar a los asistentes sobre la Ciberseguridad y su importancia para las empresas Las jornadas sobre ciberseguridad fueran impartidas por Sergio Alejo, experto y responsable de Ciberseguridad en Talio, con el inestimable apoyo de Manuel Viota, jefe de la Sección Central de Delitos en Tecnología de la Información de la Ertzaintza, acompaño a Sergio. Manuel Viota, compartió con los asistentes ciberdelitos más comunes y enseño a recabar evidencias cuando ocurre un ciberataque.

Las jornadas tuvieron un carácter práctico, donde la teoría no tuvo mucha presencia, y donde Sergio Alejo hizo continuas recomendaciones a los asistentes para asegurar la empresa contra ataques informáticos y así mantener la continuidad de los negocios.

Durante las Jornadas de ciberseguridad, el ponente Sergio Alejo dio recomendaciones sobretodo preventivas, a los asistentes para tener una mayor ciberseguridad en las empresas. Estas fueron algunas de las recomendaciones: uso de software legal; Tener antivirus actualizado y no desactivarlo nunca; Tener copias de seguridad tanto en los servidores como en ordenadores personales; Tener una política de privacidad de contraseñas; Tener bloqueo de ordenador; Cifrar los datos y documentos más importantes y se dieron las directrices que seguir en caso de ataque por malware, ingeniería social o amenaza interna.

Todos los asistentes a las Jornadas con independencia del tamaño de su organización, se llevaron consigo recomendaciones de acción para minimizar las posibilidades de ataques informáticos. Recomendaciones sencillas relacionadas con el día a día a otras acciones más complejas, además, de un cómo ejecutar un plan de respuesta rápido ante cualquier ataque informático.

Si se ha sufrido un ciberataque o se está interesado en prevenirlo, no dudar en contactar con Talio y sus expertos estarán encantados de explicar cómo pueden ayudar.

Para más información sobre Talio, consultar el siguiente enlace: www.talio.it

