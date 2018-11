Etiquetas: Inventos Curiosidades - Sección: Ciencia Los inventos españoles más influyentes en el mundo La fregona, la grapadora o el submarino son algunas de las aportaciones españolas a la historia Redacción Siglo XXI

lunes, 12 de noviembre de 2018, 08:42 h (CET) El 9 de noviembre se celebra el Día Internacional del Inventor en honor a Hedwig Eva Maria Kiesler (Hedy Lamarr), una mujer nacida un 9 de noviembre de 1914, que se convirtió en los años 30, en la mujer más guapa de la historia del cine.



Ella además de actriz era inventora, y fue la creadora del espectro ensanchado (una técnica de modulación empleada en telecomunicaciones para la transmisión de datos digitales y por radiofrecuencia). En otras palabras, gracias a sus avances, teemos Bluetooth y Wifi actualmente.



Pero además de ella, han surgido muchos grandes científicos e inventores como Einstein, Galileo, Da Vinci, Nikola Tesla, Thomas Edison y muchos otros a los cuales hay qe agradecerles mucho de lo que tenemos en la actualidad.



¿Y en España? Pues también surgieron grandes inventos que cambiaron la historia tal y como se conocía. Clasf España recopila los principales inventos españoles que han tenido mayor repercusión en todo el mundo.



Los inventos españoles más importantes a nivel mundial

FREGONA

El ingeniero y oficial del Ejército del Aire, Manuel Jalón, la inventó en 1956, lo cual ayudó a todas las personas que debían de fregar los suelos de rodillas, a hacerlo de una forma más cómoda.



CHUPA CHUPS

¿Sabías que el Chupa Chups fue el primer caramelo que se consumió en el espacio? Fue en 1995 y todo el mundo conoce su logo por el diseño que realizó Salvador Dalí. El creador de este caramelo con un palo, fue Enric Bernat, y aunque parezca una idea muy sencilla, revolucionó el sector en 1958 y se extendió más allá de nuestras fronteras.



SUBMARINO

Isaac Peral, un ingeniero murciano, fue el inventor de esta máquina submarina impulsada por energía eléctrica. El primer submarino se puede ver en Cartagena. Fue en 1888 cuando se lanzó al mar por primera vez y su coste fue de 299.500 pesetas (1.800 €).



CALCULADORA DIGITAL

La primera calculadora digital fue inventada por el matemático Leonardo Torres Quevedo en 1914.



EL FUTBOLÍN

En 1937, Alejandro Finisterre, un poeta y editor que fue herido en la Guerra Civil inventó este juego para contentar a los niños heridos o mutilados por la guerra que no podían jugar al fútbol.



LA NAVAJA

Como consecuencia de la prohibición de Carlos V de portar armas de hoja larga, a finales del siglo XVI, comenzó a ser utilizada como un arma corta que podía ser escondida de forma sencilla por sus dimensiones. Además, los barberos comenzaron a utilizarla.



TELEFÉRICO

El mismo creador de la calculadora digital, creó en 1903, el primer teleférico para transporte público en el Monte lía de San Sebastián.



JERINGUILLA DESECHABLE

Este invento salvó muchas vidas, ya que gracias a él, se han podido evitar muchas enfermedades gracias a su jeringuilla hipodérmica desechable (1975) más resistente y fina que cualquier otro intento anterior. El inventor fue también Manuel Jalón, creador de la fregona como ya hemos comentado anteriormente.



TRAJE DE ASTRONAUTA

En 1935, Emilio Herrera Linares inventó la "escafandra astronáutica" un traje con micrófono, sistema de refrigeración y una visera para evitar los rayos ultravioletas, que hacía que cualquier persona pudiese alcanzar los 22.000 metros de altitud sin consecuencias. Este modelo de traje, sirvió para el desarrollo de prendas especiales de la NASA.



GRAPADORA

Este invento del siglo XVIII es de origen vasco, y su creación vino por una petición de Luis XVII de Francia. A día de hoy, es una patente que ha facilitado la vida de todo el mundo, aunque no fue hasta el siglo XX cuando se propagó fuera de nuestras fronteras.



AUTOGIRO

El autogiro es una aeronave parecida al helicóptero, de hecho, este último se basó mucho en él. Se trata de un vehículo que consta de un ala giratoria que se mueve con un sistema parecido al de los aviones, pero que se mueve con el viento. Su inventor fue Juan de la Cierva, y en 1923 su hallazgo, consiguió recorrer 200 metros.



SILLA DE RUEDAS

No está muy claro quién fue el inventor de la silla de ruedas, pero la primera que fue concebida para transportar a una persona, fue creada para el monarca Felipe II por un inventor cuyo nombre nadie conoce.



CÓCTEL MOLOTOV

Esta bomba de fabricación casera, se utilizó por primera vez en la Guerra Civil Española como un artefacto contra carros blindados.



SACAPUNTAS

