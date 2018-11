Etiquetas: FC Barcelona Betis Liga Santander - Sección: Fútbol El Betis asalta el Camp Nou en la vuelta de Messi Los de Setién sorprenden a un FC Barcelona que fue siempre a remolque Redacción Siglo XXI

lunes, 12 de noviembre de 2018, 08:25 h (CET) El FC Barcelona se ha visto sorprendido este domingo por el Real Betis en el Camp Nou (3-4) para ceder su primera derrota en casa en LaLiga Santander, en un partido en el que el conjunto de Quique Setién tumbó al líder con sus mismas armas y tras una actuación impecable y sin complejos para romper una racha de cuatro jornadas sin ganar.

El planteamiento del técnico cántabro dio sus frutos en una primera parte en la que los andaluces amarraron una cómoda ventaja (0-2). El Barça, siempre a remolque, buscó la remontada con el 1-2, el 2-3 e incluso el 3-4, pero el cuadro verdiblanco ató su primera victoria en 20 años en liga en el Camp Nou, que premió el partido de sus rivales ovacionando los cambios de Lo Celso y Joaquín.



Después de cinco partidos de ausencia, el argentino Leo Messi regresaba al campo como titular, y Malcom encontraba su oportunidad en el once mientras el 'castigado' Ousmane Dembélé observaba el encuentro desde la grada. Sergio Canales, por su parte, se quedaba en el banquillo visitante de inicio.



En un duelo por el control del balón en el coliseo azulgrana, Quique Setién planteó una marca al hombre en todo el campo, con Giovanni Lo Celso y Loren presionando arriba para impedir que el cuadro catalán pudiese salir con facilidad. Aún así, en el primer minuto Messi avisó de su regreso en un disparo cruzado tras un centro de Malcom.



A pesar de todo, el conjunto bético no se sintió intimidado y a punto estuvo de abrir el marcador en el minuto 6, cuando Lo Celso asistió para Joaquín, que solo ante Ter Stegen mandó el balón a las nubes. No falló, sin embargo, el lateral Junior Firpo poco después, en una acción de contraataque en la que se plantó ante Sergi Roberto, le recortó a la perfección y batió con un disparo raso al guardameta culé (min.19).



La reacción azulgrana, que obligó a una providencial mano de Pau López tras un remate de Lenglet (min.24), se diluyó pronto en un aplastante control verdiblanco. Antes de la media hora, Ter Stegen desbarató milagrosamente un disparo a bocajarro de Tello, pero el Betis ya había olido la sangre.



Así, sólo unos minutos después, el delantero sabadellense recogió un centro pasado y lo volvió a poner al punto de penalti, donde apareció Joaquín para rematar a placer y desatar el pánico en el recinto azulgrana (min.33). Un acto de justicia al arrojo de los Setién, que se marcharon con ventaja al descanso.



EL BARÇA REACCIONA Y EL BETIS RESPONDE

En busca de la remontada, Valverde dio entrada a Arturo Vidal por un Arthur superado en todo momento por el centro del campo bético. Precisamente, el chileno inauguró las ocasiones culés en un disparo que atajó Pau López, antes de que Messi lo intentara con un balón que se marchó rozando el palo izquierdo.



Las llegadas con peligro al área verdiblanca comenzaron a sucederse y el Camp Nou recuperó la fe cuando Tello derribó a Jordi Alba y Mateu Lahoz decretó penalti; Leo Messi, que no veía puerta desde su lesión ante el Sevilla, superó con un lanzamiento potente al meta visitante (min.67).



La remontada todavía parecía posible, pero un error del siempre impecable Ter Stegen aplacaba momentáneamente las esperanzas de los de Valverde; el portero alemán quiso atrapar con las manos un disparo de Lo Celso, que se le escapó y se coló en el fondo de las mallas (min.71).



Aún así, Arturo Vidal recortó distancias en el minuto 79 tras una conexión entre Messi y Munir, que saltó al campo en la segunda mitad. Sin embargo, la segunda amarilla a Rakitic, que dejó al cuadro catalán con diez, y en tanto de Sergio Canales (min.81) silenciaron el coliseo azulgrana. Un tanto de Messi otorgado por el VAR en el 92 mantuvo la tensión, pero el líder no tuvo tiempo para completar la misión.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 3 - REAL BETIS, 4 (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets (Aleñá, min.69), Arthur (Arturo Vidal, min.46); Malcom (Munir, min.56), Luis Suárez y Messi.



REAL BETIS: Pau López; Tello, Mandi, Bartra, Sidnie, Junior; Guardado, William Carvalho, Lo Celso (Inui, min.85); Joaquín (Canales, min.60) y Loren (Sergio León, min.74).



--GOLES:

0-1, min.19: Junior.

0-2, min.33: Joaquín.

1-2, min.67: Messi, de penalti.

1-3, min.71: Lo Celso.

2-3, min.79: Arturo Vidal.

2-4, min.82: Canales.

3-4, min.92: Messi.

--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C.Valenciano). Amonestó a Busquets (min.59) y a Arturo Vidal (min.73) por el FC Barcelona y a Guardado (min.24) y a Mandi (min.68) por parte del Real Betis. Expulsó a Rakitic por doble amarilla (min.43 y 81).



--ESTADIO: Camp Nou. 83.174 espectadores.

--INCIDENCIAS: Antes del encuentro, Luis Suárez recibió de manos de Juliano Belletti el premio al Mejor Jugador del mes de octubre en LaLiga Santander.



