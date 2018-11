Etiquetas: Selección Española Liga de las Naciones CROACIA - Sección: Fútbol La selección inicia este lunes su concentración para los duelos ante Croacia y Bosnia Mario Hermoso, Pablo Fornals y Brais Méndez, convocados Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 11 de noviembre de 2018, 12:56 h (CET) La selección española de fútbol inicia este lunes su concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para los partidos ante Croacia, correspondiente a la Liga de Naciones, y el amistoso frente a Bosnia-Herzegovina, en una convocatoria en la que destaca el regreso del lateral del FC Barcelona Jordi Alba.



El pasado jueves, el seleccionador Luis Enrique Martínez ofreció la lista de convocados, en la que además de la vuelta del lateral azulgrana destacan las llamadas de Mario Hermoso (RCD Espanyol), Pablo Fornals (Villarreal) y Brais Méndez (RC Celta).

Además, regresarán hombres como Íñigo Martínez (Athletic Club), pese a la confusión generada en la anterior lista y su condición física para haber acudido, y Diego Llorente (Real Sociedad), que fue llamado en la primera convocatoria del asturiano pero que no pudo participar por lesión.



Los jugadores se concentrarán este lunes a las 13.30 horas en Las Rozas y a las 19.00 horas participarán en un entrenamiento abierto al público. El miércoles a las 15.00 horas partirán hacia Zagreb, donde el jueves (20.45 horas) se enfrentarán a Croacia.



En caso de ganar, 'la Roja' lograría el billete para la Final Four de la nueva Liga de Naciones, mientras que otro resultado le haría depender del Inglaterra-Croacia de días después. El domingo 18, los de Luis Enrique jugarán un amistoso con Bosnia-Herzegovina en el Estadio Gran Canaria de Las Palmas.



--LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: David de Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Athletic) y Pau López (Betis).



DEFENSAS: César Azpilicueta (Chelsea), Sergio Ramos (Real Madrid), José Luis Gayà (Valencia), Jonny Otto (Wolverhampton), Mario Hermoso (Espanyol), Diego Llorente (Real Sociedad), Íñigo Martínez (Athletic Club), y Jordi Alba (FC Barcelona).



CENTROCAMPISTAS: Sergio Busquets y Sergi Roberto (FC Barcelona), Rodri y Saúl Ñíguez (Atlético), Dani Ceballos, Isco y Marco Asensio (Real Madrid), Suso (Milan), Pablo Fornals (Villarreal) y Brais Méndez (Celta).



DELANTEROS: Morata (Chelsea), Iago Aspas (Celta) y Rodrigo Moreno (Valencia).



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.