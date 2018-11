Sección: Empresas Eneko Knörr, elegido mejor business angel del año Comunicae

viernes, 9 de noviembre de 2018, 19:10 h (CET) En los premios de la Asociación Española de Business Angels Networks (AEBAN) En el marco del congreso anual de la Asociación Española de Business Angels Networks (AEBAN) en Santiago de Compostela, Eneko Knörr fue nombrado mejor business angel del año por sus aciertos a la hora de invertir en startups tecnológicas y por colaborar activamente en el ecosistema español de emprendimiento

En el mismo acto se premiaron también Agora Images como mejor operación, BAN Madri+d como mejor red de business angels, la Agencia Gallega de Innovación con el premio “Fomento a la inversión” y a María Jesús Fernandez, Directora Ejecutiva de Invest in Spain, como personalidad del año.

Eneko Knörr es un emprendedor e inversor vasco que ha financiado algunas de las startups más exitosas del ecosistema español, como Ticketbis (adquirida por eBay), Habitissimo (adquirida por Homeserve), Petcoach (adquirida por Petco), Captio (adquirida también hace pocas semanas), así como Cabify y Housers entre otras.

AEBAN es la Asociación de redes de Business Angels de España. Constituida en noviembre del año 2008 al amparo de la Ley 1/2002, AEBAN tiene como misión principal promocionar la actividad de los Business Angels y de redes de Business Angels en el territorio español. En la actualidad AEBAN asocia un total de 35 redes de Business Angels con sede principal en 11 Comunidades Autónomas. Estas redes a su vez asocian cerca de 2.000 inversores que en último año movilizaron recursos por valor de 40 millones de €.

Hoy jueves 8 de noviembre, se ha celebrado la entrega de los VI Premios Anuales de la Asociación Española de Business Angels Networks (AEBAN) en Santiago de Compostela, durante la celebración del Congreso de Business Angels AEBAN. Los ganadores en las diferentes categorías son los siguientes:

Mejor Business Angel: Eneko Knörr

Mejor Operación: Agora Images

Mejor Red de Business Angels: BAN madri+d de la Fundación madri+d

Fomento de la inversión: Agencia Gallega de Innovación

La Agencia Gallega de Innovación acompaña a los agentes del sistema gallego de innovación en todas las etapas del proceso: desde que nace una idea hasta que se convierte en un nuevo producto o servicio que llega al mercado.

Personalidad del año: Ma Jesús Fernández, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y Técnico Comercial y Economista del Estado desde 1992. Desde su posición como Directora Ejecutiva de Invest in Spain, ha impulsado la figura del Business Angel como dinamizador del mercado.

Fotos/press kit: https://goo.gl/SnGTys

Más información: Ana Coll. anacoll@aeban.es Tfn: + 34 617 924 067

Eneko Knörr. eneko@knorr.vc Tfn: +34 946 074374

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.