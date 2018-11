Etiquetas: Remitido Alimentación Dieta - Sección: Salud España sigue siendo un país de contrastes La falta de conciencia entre los padres es lo que provoca que los niños abandonen la dieta mediterránea Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 9 de noviembre de 2018, 23:24 h (CET) España siempre ha sido un país lleno de contrastes, y parece que esta seguirá siendo la tónica habitual. Pues mientras sigue aumentando el número de adeptos a la cultura ‘healthy’, recientes estudios han puesto de manifiesto que España es uno de los países del mundo con mayor obesidad infantil, dato este más que preocupante y que indica que algo no se está haciendo bien. “Todos sabemos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dicta unas pautas sobre alimentación que para comenzar habrá de ser variada. Entre otras cosas recomienda la ingesta de, al menos, cinco piezas de fruta y verdura al día” indican desde Su Cesta, una cadena de tiendas especializadas en frutas y verduras.

Y es que, según el ‘I Estudio sobre la Situación Actual de la Obesidad y el Sobrepeso Infantil en España’, más de un tercio de los niños españoles padece exceso de peso, siendo su principal causa la falta de conciencia social. Esta falta de conciencia entre los padres es lo que provoca que los niños abandonen la dieta mediterránea, no hagan ejercicio físico y duerman menos horas de las necesarias. Todos estos factores se alejan mucho de lo recomendado por la OMS (hábitos de vida saludables, hacer ejercicio físico…).

Las principales causas de la enorme y preocupante obesidad infantil de España son las siguientes: El sedentarismo, sin duda, un grave problema que cada vez afecta a más adultos y niños.

A pesar de que la mayoría de niños comen fruta y verduras a diario no alcanzan a ingerir la recomendación diaria.

Dormir poco, fomenta la obesidad. La recomendación para los niños de preescolar es entre 11 y 13 horas, mientras que para los escolares ronda las 10 u 11 horas. Desde Su Cesta indican que “nosotros ponemos todo cuanto está en nuestra mano para que las frutas y verduras lleguen a la mesa de cualquiera que las desee consumir, el problema es que no todas las personas están dispuestas a llevar una vida saludable”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.