Baskonia se enreda y cae ante Fenerbahce

Kirolbet Baskonia no pudo celebrar una victoria de prestigio este viernes ante el Fenerbahce, con la derrota (72-74) en el Fernando Buesa Arena que encajaron los locales en un desenlace apretado, después de sujetar y maniatar durante todo el partido al gigante turco en la sexta jornada de la Euroliga.



El cuadro vasco vio ampliarse su balance negativo en la tabla (2-4) por culpa de un Fenerbahce con oficio y más acierto en los últimos minutos. A los de Pedro Martínez les condenó un 5 de 27 de triples, cuatro de esos fallos en el último minuto, donde el vigente subcampeón sacó su quinta victoria.



El Baskonia hizo los deberes en defensa, minimizando la artillería visitante con Datome (16 puntos) y Lauvergne (15) como los únicos en dobles figuras. Sin embargo, el líder de la Liga Endesa cedió en el juego de las faltas de los últimos tres minutos y Janning (1/11) reflejó la noche aciaga en el tiro exterior.



Al descanso, el 33-33 no hacía justicia con el despliegue local en defensa y con los puntos de Diop y Vildoza, dominando el rebote pero castigado por las pérdidas. Los azulgrana mejoraron ese lastre pero Sloukas sacó a los suyos de varios apuros. El Baskonia no olvidó su intensidad en el descanso, aunque no supo acompañarla con acierto.



Pedro Martínez devolvió a su equipo al partido con la misma intensidad, con el plus de Garino, pero echando de menos el triple. La lesión de Granger añadió dificultad a la igualdad en el Buesa Arena, con Datome castigando a los locales y Shengelia tirando de los vascos hasta que el juego de faltas sonrió a los de Zeljko Obradovic.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: KIROLBET BASKONIA, 72 - FENERBAHCE, 74. (33-33, al descanso).

--EQUIPOS.

KIROLBET BASKONIA: Huertas (-), Hilliard (8), Shields (-), Shengelia (15) y Poirier (7) --quinteto inicial--; Diop (17), Voigtmann (-), Granger (2), Janning (7), Garino (10) y Vildoza (6).



FENERBAHCE: Ali (3), Green (2), Datome (16), Melli (6) y Lauvergne (15) --quinteto inicial-- Kalinic (9), Vesely (9), Sloukas (9), Mahmutoglu (4), Guduric (1) y Duverioglu (-).



--PARCIALES: 20-18, 13-15, 22-15, 17-26.

--ÁRBITROS: Radovic, Boltaurzer y Obrknezevic. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena, 11.453 espectadores.