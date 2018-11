Sección: Empresas Éxito de participación en el primer concurso de fotografías de las estaciones de servicio Nuroil Comunicae

viernes, 9 de noviembre de 2018, 17:02 h (CET) Una de las empresas del Grupo Sabater Nuri, las estaciones de servicio Nuroil, ha cerrado el I Concurso de Fotografías con una participación de 165 candidaturas y mucho nivel entre los participantes El primer concurso de fotografías organizado por Nuroil, empresa del Grupo Sabater Nuri, concluyó con una participación de 165 fotografías, mucho nivel y un muy buen sabor de boca, por parte de los organitzados, que ya ha servido para decidir que el próximo año se realizará un segundo concurso de fotografías.

Un jurado formado por ocho trabajadores de la compañía han escogido un total de 12 fotografías que quedarán inmortalizadas en el Calendario Anual 2019 del Grupo Sabater Nuri. Todas las fotografías de esta primera edición correspondían a la temática paisajística, no urbana, y los doce ganadores han sido; Agustín Padilla con 'Girasoles', David Rodríguez con 'Sol de Invierno', Francisco Lladó con 'Colomers', Janira Velasco con 'Caminos de Agua', Francisco Almendros con 'Euskadi', Jesús Pérez con 'Montseny', Juan A. De la Calle con 'Bahia de Rosas', María José Gómez con 'Can Catà', Pedro Aguilera con 'Tranquilidad', Xabier Ramírez con 'Puente del Petróleo' y Lourdes Leandro con 'Molinos'. Aparte de aparecer en el calendario anual de la compañía, los ganadores recibirán un cheque de 50 € canjeable por combustible en las estaciones de servicio Nuroil.

Toni García, organizador del concurso de Fotografía Nuroil explica que la calidad de la gran mayoría de fotografías ha sido muy elevada y por ello 'en la segunda edición de este concurso intentaremos profesionalizar el jurado implicando asociaciones y escuelas de fotografía de Cerdanyola, Ripollet y otros pueblos cercanos'.

Para el Grupo Sabater Nuri esta iniciativa ha sido muy acertada porque da la oportunidad para mejorar la relación con los clientes. 'El Calendario Anual de Nuroil hace muchos años que se realiza pero por primera vez hemos conseguido implicar a los clientes en su elaboración', señala Toni Garcia.

El Grupo Sabater Nuri invita a todos a visualizar las fotografías de todos los participantes a su álbum de Facebook y ya avanza que para las próximas ediciones se procurará proponer temáticas diferentes. 'Hay muchas oportunidades para mostrar la creatividad fotográfica con temáticas como paisaje urbano, medios de transporte, causas sociales, naturaleza ...' explica Toni Garcia antes de recordar que los nuevos calendarios anuales de Nuroil estarán disponibles en las estaciones de servicio de la compañía a partir de la segunda quincena del próximo mes de diciembre, y que este año imprimirán un total de ocho mil unidades.

