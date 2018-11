Sección: Empresas Alianza de Dataprius con Gardians Consulting. Seguridad de sistemas Comunicae

viernes, 9 de noviembre de 2018, 12:18 h (CET) Dataprius, el sistema de archivos en Nube para empresas anuncia su alianza con Gardians Consulting, expertos en seguridad e instalación de redes. Dataprius ha establecido una nueva política de expansión mediante alianzas con empresas afines del sector Dataprius, el sistema de archivos en Cloud para empresas, ha anunciado su alianza con Gardians Consulting, expertos en seguridad e instalación de redes.

Fruto de esta nueva iniciativa, es la alianza establecida con Gardians Consulting. Una empresa de Guipuzkoa, dedicada a la seguridad y cuyos clientes pertenecen sobre todo al área industrial y comercial del norte de España.

Desde hace ya más de seis meses ambas empresas vienen colaborando en proyectos para la implantación de sistemas locales combinados con el Cloud Computing para empresas.

Dataprius por su parte, aporta la experiencia del almacenamiento y ejecución de procesos de alto rendimiento en la Nube. Por otro lado, Gardians dispone de un excelente equipo que trabaja estrechamente con las empresas para la implantación de sistemas y de estructuras de redes seguras.

Anticipándose a los cambios en la gestión de las redes de empresas

"El modelo tradicional de mantenimiento de redes y de la informática de las empresas está en plena fase de desaparición".

Conscientes de estos cambios, se hace necesario el establecimiento de alianzas estratégicas.

Unas alianzas que permiten a empresas expertas en una materia abarcar toda la gama de necesidades de los clientes de forma global. No es solo por el hecho de competir con los grandes de la informática, se trata de cubrir necesidades que estos grandes no proporcionan.

El Cloud Computing lo está cambiado todo. Muchos servicios serán llevados a la Nube y la propias redes serán monitorizadas y gestionadas mediante herramientas de la Nube.

Los equipos de ambas empresas entienden que el éxito de la implantación de la informática en las empresas es una combinación de ciertas estructuras tradicionales con las oportunidades que brindan los nuevos servicios de la Nube.

Las compañías de cierta dimensión no pueden prescindir de las ventajas de una visión combinada ante el cambio de modelo.

Es sabido que un factor determinante en la actualidad y a partir de ahora es la seguridad de los sistemas. Aquí juega un papel fundamental la aportación de Gardians, Para aprovechar las ventajas y oportunidades del nuevo paradigma es vital que las propias redes sean seguras y fiables.

Colaboración y proyectos

Por el momento, la colaboración entre ambas empresas consiste en la implantación de sistemas en empresas y organizaciones de mediano y gran tamaño.

Para el futuro está previsto el desarrollo de proyectos de forma conjunta. Existe todo un universo de posibilidades. Por el momento se plantean escenarios muy tentadores y con gran futuro, las ideas pasan por:

Control remoto de la gestión y seguridad de redes.

Sistemas de almacenamiento masivo en la Nube. Activo en la actualidad.

Automatización de procesos.

Sistemas remotos de bases de datos de alto rendimiento.

Incorporación de herramientas que hacen uso de la inteligencia artificial. Web de Dataprius: https://dataprius.com

Web de Gardians: https://gardiansconsulting.com

