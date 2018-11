Sección: Empresas Rebajas de Colchones Black Friday 2018 en ColchónExprés Comunicae

viernes, 9 de noviembre de 2018, 12:34 h (CET) Colchón Exprés aprovecha del 5 al 25 de noviembre para sacar las mejores ofertas del año en sus ya famosas Rebajas de Colchones Black Friday La empresa española que ocupa una posición de liderazgo en el mercado del descanso y que cuenta ya con 6 tiendas físicas, más de 800 artículos en su catálogo y un e-commerce en plena expansión, busca ofrecer a sus clientes los mejores productos de descanso del mercado, a los mejores precios del año en sus Rebajas de Colchones Black Friday 2018.

Desde hace unos años, son muchos los cambios que se han observado en el mercado del descanso. Algunos de los más importantes han sido: el mayor nivel de concienciación de durmientes de todas las edades sobre la importancia de disfrutar de un buen descanso y el aumento de la necesidad de los usuarios, de que se justifiquen con argumentos reales, los beneficios, propiedades y por consiguiente el precio, que anuncian cada uno de los artículos que se disponen a comprar.

Teniendo como punto de partida estas premisas, la cadena de tiendas Colchón Exprés ha lanzado una potente oferta, desde el 5 al 25 de noviembre, para renovar el equipo de descanso, con los mejores modelos de colchones, bases, canapés, y almohadas del mercado.

Entre todas las ofertas de su catálogo de productos conviene destacar: el 60% de descuento en los colchones Flex más vendidos, descuentos directos en el Colchón Emma, hasta ahora nunca vistos, ediciones especiales para Black Friday de colchones Star, regalos de packs colchón junto a almohadas, cubrecolchones y edredones en la marca Ingravity y muchas más ofertas que se irán lanzando a lo largo de los próximos días.

Además, para aquellos que busquen un colchón 100% a la medida de sus necesidades, tanto en sus tiendas físicas como en la web, cuentan con algunos de los modelos más innovadores del mercado, como el colchón Unicbed® by Gomarco, el colchón iBed de Flex o el colchón Ingravity Dual Confort, considerado como uno de los mejores modelos del año, perfecto para parejas con necesidades de confort diferentes, en los que se podrá personalizar cada lado de la cama al gusto. En todos ellos, durante el periodo de Rebajas de Colchones Black Friday 2018, ofrecen interesantes descuentos, que buscan que cada usuario saque el mejor partido al presupuesto para descanso.

Otra de las ventajas que ofrecen, es la posibilidad de comprar todos sus productos a través de su tienda online. En la que, en la mayoría de modelos del catálogo, ofrecen 100 noches de prueba. De esta forma, si no convence el colchón que se ha comprado, lo cambian por otro que sí lo haga. También se puede pagar en pequeños plazos, ofrecen financiación hasta en 40 meses sin intereses.

Para más información, se puede hablar con alguno de sus asesores especialistas en descanso, en el teléfono gratuito: 900 987 956. Todos los pedidos con importes superiores a 50 euros, tienen entrega gratuita en la Península.

Más información en www.colchonexpres.com.

