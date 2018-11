Sección: Empresas Coldwell Banker suma a su red una nueva agencia en Platja d’Aro Comunicae

viernes, 9 de noviembre de 2018, 11:18 h (CET) Coldwell Banker, firmó una nueva apertura en Platja d’Aro el pasado 2 de noviembre. Coldwell Banker One Platja d’Aro es una nueva agencia Global Luxury en la zona dedicada al asesoramiento inmobiliario residencial de alto nivel La nueva agencia cuyo nombre es Coldwell Banker One Platja d’Aro dispone de oficinas situadas en Av. s’Agaró 90, Local 10, Platja d’Aro, 17250. Coldwell Banker One Platja d’Aro procede de una conversión de otra marca de franquicia inmobiliaria.

Platja d’Aro era originalmente un pequeño pueblo de pescadores en la carretera de Palamós a San Felíu de Guixols localizado en una gran playa de 2 km. Ahora es un lugar muy visitado turísticamente y es uno de los destinos turísticos y de segunda residencia más importantes de la Costa Brava y de las comarcas de Girona. Platja d’Aro desprende modernidad y cosmopolitismo. Tiene una gran oferta comercial, de ocio y de restauración de alto nivel. Con una gran playa y pequeñas calas para descubrir en medio de la Costa Brava, dispone de un amplio abanico cultural y deportivo, celebraciones de grandes acontecimientos, y congresos.

Coldwell Banker One Platja d’Aro es una nueva agencia Global Luxury en la zona dedicada al asesoramiento inmobiliario residencial de alto nivel. Costa Brava Property INvestmets SL es la empresa que lidera la agencia y cuenta con más de 4 años de experiencia en el sector siendo conocedora y experta en el mercado en la zona. Tienen como misión diferenciarse de sus competidores por ofrecer un servicio con un alto valor añadido tanto humano como profesional.

"Desde Coldwell Banker estamos muy orgullosos de la confianza que este nuevo afiliado a depositado en nosotros. La apertura de esta nueva agencia en uno de los lugares más destacados de la Costa Brava y en un importante punto estratégico para la expansión, hace que la marca Coldwell Banker continúe consolidándose en Cataluña y en el mercado español", afirman.

