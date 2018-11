El Miami New Media Festival se exhibe en el Concrete Space

Del 10 de noviembre de 2018 al 15 de enero de 2019, el Doral (Miami) recibirá a más de cien artistas de la coalición creativa de 'video art' más grande del mundo La galería Concrete Space de Miami recibirá la exposición más representativa del 13º Miami New Media Festival 2018. Desde este sábado 10 de noviembre (a las 4:00 pm) y hasta el 15 de enero de 2019, el MNMF2018 ofrecerá en el Doral una exhibición que incluye seis selecciones curatoriales y seis instalaciones, con la participación de obras de un centenar de artistas.

Un esfuerzo titánico dirigido por Adriana Barrios y Marcelo Llobel, que incluye una rica selección curatorial: Water Landscape, Environment, and Heritage, que reúne piezas de Miguel Braceli, Xavier Cortada, Nan González, Cheryl Maeder y Bill Viola; Video Art and Robotics + New Media + Virtual Reality, con obras de Jonalex Herrera & Liz Pasillas, Nam June Paik, Rolando Peña, Sterlarc y Robert Wilson; Guest Artists + Open Call Selected Artists, con más de 60 trabajos de los artistas seleccionados e invitados; Drown/Drought con trabajos de Isaac Cordal, Christo Guelov, Liudmila & Nelson, y Sandra Ramos, FIU Emerging Art; y nodoCCS Video Festival Selection.

También participan las instalaciones Arctic Ice Paintings y North Pole Dinner Party de Xavier Cortada, Orange Rings de Christo Guelov, Submerge, La Mer, I Am Climate Change de Cheryl Maeder; WaterViz: The Art and Science of WaterJourneys del Hubbard Brook Experimental Forest, La Promesa de Jonakex Herrera & Liz Pasillas, y La Comédie Humaine de Isaac Cordal.

Esta nueva edición del festival multimedia se ha presentado como una gran coalición creativa que desde el pasado 2 de octubre, recorre 7 países de 3 continentes, para mostrar una amplia selección de trabajos de animación y video. Todos reunidos en torno al tema curatorial “Agua, patrimonio cultural y cambio climático” y bajo la organización de Arts Connection Foundation y Concrete Space. El itinerario ha ya recorrido San Nicolás (Aruba), Bogotá (Colombia), Roma (Italia), Santo Domingo (República Dominicana) y Caracas (Venezuela). Y a fin de mes le tocará el turno a Valencia (España).

Creado en Miami en 2006 por Arts Connection Foundation, fundación de la artista y curadora venezolana Andreína Fuentes, el Miami New Media Festival(MNMF)tiene el objetivo de incentivar la práctica artística sobre las distintas posibilidades y usos del videoarte, y otros medios asociados a la tecnología. Desde sus orígenes ha ofrecido una plataforma de difusión de video instalaciones, piezas de arte digital en 3D, música en vivo y actuaciones, con la participación de 250 artistas provenientes de 15 países diferentes del mundo.

Programación en Miami. La presencia del Miami New Media Festival 2018 en Concrete Space también incluye el foro “WaterViz: The Art and Science of Water Journeys”, que se llevará a cabo el 15 de noviembre, a las 7 pm, con un panel integrado por los artistas Cheryl Maeder, Xavier Cortada y la investigadora Lindsey E. Rustad (Hubbard Brook Ecosystem Study & Forest Service Department of Agriculture). El 1º de diciembre, a las 6:00 pm, será la videoconferencia con la artista Nan González, sobre su instalación “Titanes de Hielo”; y el el 8 de diciembre, a las 7 pm, será el panel Talking About Water in the Creative Process”, con los artistas Cheryl Maeder, Xavier Cortada y Nina Dotti.

La 13º Miami New Media Festival cuenta con el apoyo del Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade, el Consejo de Asuntos Culturales, el Alcalde y la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade. La cita es del 10 de noviembre de 2018 al 15 de enero de 2019 en la galería Concrete Space, ubicada en 3400 NW 78th Ave, Doral, FL 33122. La entrada es libre.

Para mayor información sobre el festival, visitar la página web http://www.miaminewmediafestival.com/ o seguir las cuentas de Facebook newmediafestivalmada e Instagram @miaminewmediafestival

Entrada libre. RSVP: https://www.eventbrite.com/e/the-miami-new-media-festival-2018-opening-tickets-51762495016?aff=erelexpmlt

Vídeos

FEAR