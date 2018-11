Sección: Empresas Macro: el Miami New Media Festival se presentó en Roma Comunicae

viernes, 9 de noviembre de 2018, 10:31 h (CET) El Museo de Arte Contemporáneo de Roma abrió las puertas a la 13º edición del festival de video art creado por Arts Connection Foundation El Miami New Media Festival es la mayor coalición creativa de video art del mundo y se presentó con éxito en el Museo de Arte Contemporáneo de Roma, el Macro Asilo. Dos proyectos curatoriales con un total de 32 vídeos fueron proyectados el viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de noviembre en la sede de este importante centro expositivo. Y el viernes 26 de octubre, el MNMF2018 tuvo una presentación especial en la fiesta de clausura de la Rome Arte Week (RAW), realizada en el sugestivo Borgo Ripa.

La parada romana incluyó 18 propuestas audiovisuales seleccionadas a través de la Open Call, bajo el tema Water, Heritage and Climate Change, que se presentaron junto a las selecciones curatoriales de los artistas invitados. En la RAW se proyectó Metáforas de la emergencia, que confronta al espectador con la realidad política venezolana: con obras de Muu Blanco, Miguel Braceli, Yolanda Duarte, Beto Gutiérrez, Consuelo Méndez, Teresa Mulet, Érika Ordosgoitti, Rolando Peña, Conrado Pittari, Lucía Pizzani, Miguel Rodríguez, Sepúlveda y Marcos Temoche. Y en el Macro estuvo presente Women of Water, con la participación de las artistas Nina Dotti, Consuelo Méndez, Sabrina Montiel Soto, Érika Ordosgoitti y Lucía Pizzani.

Italia fue el 4º de los 7 países que conforman el itinerario de este inédito festival que ofrece una plataforma de difusión de obras de arte digital y video art, que ya en su 13ª edición ha logrado reunir más de 250 artistas provenientes de 15 naciones del mundo. Este año arrancó el 2 de octubre en Miami, para luego recorrer San Nicolás (Aruba), Bogotá (Colombia), Santo Domingo (República Dominicana), Caracas (Venezuela) y Valencia (España).

Creado en Miami en 2006 por Arts Connection Foundation, fundación de la artista y curadora venezolana Andreína Fuentes, el Miami New Media Festival (MNMF) hoy cuenta además con el apoyo del Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade, el Consejo de Asuntos Culturales, el Alcalde y la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade.

El MNMF 2018 continuará el 22 y 23 de noviembre en Valencia (España) con el seminario Fluxus in the Digital Era, durante el II Encuentro Internacional de la Cátedra de Arte y Tecnología de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir; y el sábado 2 de febrero regresará a Roma, para recibir en el Macro el performance Miss Wynwood de la artista venezolana Nina Dotti.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.