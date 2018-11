Etiquetas: Comercio Electrónico Logística - Sección: Productividad El 52% de los empleados en logística no cuenta con la cualificación necesaria La falta de experiencia y de formación adecuada son las principales dificultades a la hora de cubrir los puestos de trabajo Redacción Siglo XXI

viernes, 9 de noviembre de 2018, 00:47 h (CET) La importancia del sector de la logística y el transporte, que supone un 8% del PIB español, es incuestionable. Además, se estima que este año alcance los 11.000 millones de euros y los 800.000 puestos de trabajo. Sin embargo, la carencia de personal cualificado y la falta de digitalización, entre otros factores, están frenando la expansión del sector con respecto al de los mercados internacionales.

Estas son algunas de las conclusiones extraídas del III Informe de empleo y talento en el sector logístico, elaborado por IMF Business School, en colaboración con Manpowergroup, el Centro Español de Logística (CEL) y la Asociación para el Desarrollo de la Logística (ADL), presentado esta mañana durante la celebración del III Foro de Talento Logístico.

Como ya se puso de manifiesto en los informes anteriores, las tendencias actuales muestran que el transporte y el sector logístico se enfrentan a una escasez de mano de obra, tanto cualificada como no cualificada, que en los próximos años podrán llegar a socavar su rentabilidad. De hecho, las mayores dificultades de cobertura de puestos se concentran en las ocupaciones de conductores, con un 57% de las empresas, jefe de tráfico (27%) eIngeniero de métodos logísticos y Director de operaciones (20%).

Según el 74% de las empresas encuestadas, la falta de experiencia en el sector es el factor con mayor incidencia que dificulta la cobertura de puestos, seguido de una baja cualificación (52%), además del bajo atractivo del sector y las condiciones laborales poco competitivas, con porcentajes superiores al 40%.

Además, la escasez de mano de obra se ve agravada, como se explica en el estudio, por la dificultad para identificar y captar el talento requerido a corto y medio plazo. Debido al crecimiento del sector, gracias en gran parte al auge del ecommerce, las empresas se han centrado en atraer, captar e incorporar talento. Por ese motivo, destacan la necesidad de desarrollar políticas de retención y fidelización para evitar problemas de rotación y reducir la fuga de talento. Según se ha detectado en el estudio, entre las principales causas que inciden en esta fuga de talento se encuentran: la falta de planes de carrera (62%) y de planes de retención de talento (54%) y, en tercer lugar, el bajo nivel competitivo del salario en el sector.

