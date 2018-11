Etiquetas: sevilla FC Akhisar Europa League - Sección: Fútbol El Sevilla resiste hasta vencer al Akhisar Triunfo a domicilio de los hispalenses (2-3), que encauzan su pase a dieciseisavos Redacción Siglo XXI

viernes, 9 de noviembre de 2018, 00:41 h (CET) El Sevilla FC ha sufrido este jueves para vencer por 2-3 al Akhisar Belediyespor, colista de su grupo en la Liga Europa, en una cuarta jornada aprovechada por los andaluces para encauzar su pase a los dieciseisavos de final, aunque dejando dudas en su torneo fetiche.



Esta victoria, sellada con un tanto de penalti del argentino Éver Banega en los minutos finales, puso al equipo hispalense con 9 puntos en la segunda posición del grupo J. De esta manera, los pupilos de Pablo Machín no fallaron en su visita a Manisa para su objetivo de acceder a los cruces, pero sí dejaron muestras de inestabilidad.



'Nolito' Agudo, desmarcado en el corazón del área, abrió el marcador a punto de cumplirse el primer cuarto de hora; fue con un derechazo nada limpio que, sin embargo, pilló al guardameta local a contrapié. La asistencia había sido de Quincy Promes, muy activo durante toda la primera mitad.



Y es que una jugada individual del holandés sirvió para que los visitantes ampliaran diferencias al borde del descanso. Se marchó de un par de defensores en su internada al área del Akhisar, driblándolos hasta dejar un pase en bandeja a Luis Muriel, quien tan solo tuvo que rematar a bocajarro.



La tranquilidad parecía haberse instalado en el seno sevillista, pero en la segunda parte cambiaron las tornas. El entrenador del conjunto turco, Cihat Arslan, movió el banquillo y eso surtió efecto. Sus pupilos empezaron a dominar el balón y el Sevilla se quedaba cada vez con menos recursos en las tareas defensivas.



PENALTIS A CADA LADO

Así, Elvis Manu fabricó el 1-2 en el 51', adentrándose por el costado izquierdo en el área rival. Tras un rebote en el tacón de un jugador hispalense, la pelota se quedó a media altura y Manu conectó una volea al palo largo y batir así a un Tomas Vaclik que hizo la 'estatua'.



Zarandeado por el empuje de los locales, el club andaluz no supo reaccionar y encajó la igualada por mediación de Onur Ayik en el minuto 78. El ariete del Akhisar, que había entrado de refresco, la cogió la espalda a los centrales y cabeceó a la red un buen centro de Guray Vural desde la banda izquierda.



Vural enmendó de tal forma un penalti fallado pocos minutos antes, en una acción que había supuesto la expulsión por doble amarilla de Sergi Gómez. Lo estrelló en el poste y dio escaso aire a un Sevilla sin estrategia, y al que inmediatamente después ese 2-2 le dejó aún más perdido.



Pero entonces apareció la calidad del 'Mudo' Vázquez, rubricando un eslalon por el lado izquierdo del ataque hasta ser derribado, por Miguel Lopes, en el interior del área. Situación en la que Banega mostró templanza, transformó dicho penalti y selló el ajustado triunfo visitante. Tras esto, el Akhisar se quedó en la última plaza del grupo todavía sin puntuar.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: AKHISAR, 2 - SEVILLA, 3 (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

AKHISAR: Lukac; Vural, Vrsajevic, Sissoko, Osmanpasa (Keles, min. 46); Miguel Lopes, Ceviker, Ataseven (Ayik, min. 72), Josué; Manu y Hélder Barbosa (Kisa, min. 88).



SEVILLA: Vaclick; Sergi Gómez, Amadou, Gnagnon; Vidal, Vázquez, Escudero, Banega, Nolito (Roque Mesa, min. 64); Promes (Carriço, min. 88) y Muriel (Sarabia, min. 73).



--GOLES:

0-1, min. 12, Nolito.

0-2, min. 38, Muriel.

1-2, min. 51, Manu.

2-2, min. 78, Ayik.

2-3, min. 86, Banega.

--ÁRBITRO: Benoit Millot (FRA). Amonestó con tarjeta amarilla a Vural (min. 24) y Josué (min. 84) por parte del Akhisar; a Vázquez (min. 41) y Promes (min. 57) en el Sevilla, y expulsó con doble amarilla a Sergi Gómez (min. 35 y 56).



